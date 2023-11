Los precios de la cesta de Navidad son ya más caros en Córdoba que en las últimas fiestas

La cesta de la Navidad es ya más cara que en las últimas fiestas en Córdoba, a pesar de que todavía quedan algunas semanas para el comienzo de las celebraciones. La información del Instituto Nacional de Estadística (INE) y el sondeo realizado por este periódico en superficies de alimentación de la ciudad apuntan que, salvo excepciones, este año las familias volverán a pagar más por los mismos productos y, de hecho, los supermercados señalan que algunos consumidores están adelantando las compras para intentar ahorrar en el gasto.

Este periódico toma como referencia una selección de productos que ya han sido analizados en años anteriores y que podrían encontrarse en los hogares en las próximas navidades. En aquellos casos donde el coste no ha subido respecto a diciembre de 2022, se ha mantenido pero no ha bajado, por lo que no se compensan las subidas.

[Pulse aquí para ver el gráfico ampliado]

Hay que tener en cuenta que los precios pueden presentar diferencias importantes dependiendo de factores internos y externos como el productor, la calidad y los resultados de las campañas. Sin embargo, la información del INE señala que, al margen de circunstancias coyunturales, Córdoba encadena nueve años de subidas de precios de los alimentos y bebidas no alcohólicas, y los dos últimos ejercicios han experimentado los crecimientos más fuertes. En octubre de 2022 el IPC de los alimentos había aumentado un 13,6% respecto a la Navidad de 2021 y en el mismo mes de este año acumula un crecimiento del 9,1%.

De otro lado, las bebidas alcohólicas y el tabaco suben desde hace siete años en Córdoba. El incremento más acusado de los precios ha tenido lugar en 2023, con un 4,8% acumulado hasta octubre. Como pone de relieve el gráfico, el alcohol sube, pero no tanto como otros productos de primera necesidad para las familias.

A modo de ejemplo, se puede citar que el salmón fresco en rodajas ha pasado de los 14,95 euros por kilogramo que costaba a principios de diciembre de 2022, a los 20,75 euros actuales. El solomillo de ternera se ha elevado de 35,9 a 36,9 euros y el gambón grande, de 8,95 a 9,95.

Algunos alimentos más típicos de las fiestas no se encuentran todavía en la tienda visitada habitualmente por este periódico. No obstante, los precios recogidos en otra cadena confirman la subida. El bonito del norte en escabeche ha pasado de 24,28 a 34,02 euros y el cochinillo está a 14,90 euros frente a los 9,35 euros de hace dos años (en 2022, este producto no estaba disponible en la fecha del sondeo). La paletilla de cordero lechal congelada ha subido de los 17,5 euros de 2021 a 25,90.

Como se ha citado, los dos últimos años han dejado las subidas más fuertes de los precios y para tener una idea de esta evolución se pueden tomar como referencia los dulces y postres. Desde principios de diciembre de 2021, el turrón de chocolate crujiente se ha elevado de 1,05 a 1,70 euros (+62%); los mantecados, de 4 a 5,10 euros (+28%) y el carbón de reyes, de 1,50 a 2,15 (+43%).

Previsión de venta favorable en los supermercados

Pese a la subida de los precios, los supermercados tienen expectativas de ventas favorables para estas navidades. Álvaro González Zafra, director general de la Confederación Andaluza de Empresarios de Alimentación y Perfumería (CAEA), afirma que la previsión «es positiva» y remarca que «somos un país de arraigadas tradiciones». Junto a estas ideas, comenta que «el consumo dentro del hogar (en supermercados y tiendas minoristas) posee precios más económicos que el consumo fuera (canal Horeca) y, en este sentido, la previsión de ventas es favorable».

El director de la patronal de supermercados destaca, asimismo, que «algunos consumidores tratan de adelantar las compras para ahorrar y, de hecho, se suele adelantar la venta de productos típicos de Navidad para aprovechar las múltiples promociones y descuentos que llevan a cabo las empresas y también para hacer menos estacional el consumo».