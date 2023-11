El mismo día que Pedro Sánchez ha anunciado a los 22 ministros y ministras que le acompañarán esta legislatura, el PP de Córdoba ha organizado un foro denominado Frente a la amnistía en el que han recordado al presidente del Ejecutivo que no cesarán sus críticas a los pactos con los independentistas "por mucho gobierno que haya". El presidente del PP de Córdoba, Adolfo Molina, ha advertido que los populares "no dejaremos de dar la vara desde la calle, los ayuntamientos o el Senado, siempre de forma moderada" y ha recomandado que "no se dé por hecho que porque haya Gobierno este debate ha pasado".

En el foro, moderado por el alcalde de Córdoba, José María Bellido, y donde además de Molina han intervenido el consejero de Justicia, José Antonio Nieto, y el exmagistrado Félix Degayón, el PP ha vuelto a poner de relieve su opinión sobre la ley de amnistía, tachándola de "ataque al estado de derecho" y "a un pilar base como es el poder judicial", ha manifestado el presidente de los populares cordobeses. Una "debilidad profunda" de la democracia Nieto, por su parte, ha señalado que la amnistía es "el ataque definitivo a la separación de poderes", situando el inicio de dicho ataque no en la ley registrada, sino en el hecho de que "el PSOE no quería renovar el CGPJ, quería soldados que cumplieran las órdenes del presidente del Gobierno cuando hubiera algo delicado como la amnistía". El foro celebrado, entiende el consejero de Justicia, intenta "hacer doctrina, sensibilizar democráticamente y decirle a los ciudadanos lo importante de lo que jueces sean independientes y que no por ser delicuentes de una determinada ideología se les puede eximir de renponsabilidad". Una comparativa con la etapa política de Rafael Gómez Mientras, Bellido se ha atrevido a comparar el pacto de Sánchez con los nacionalistas catalanes con un hipotético caso que pudiera haber ocurrido en el Ayuntamiento de Córdoba. Ha recordado, sin dar nombres, cómo el empresario Rafael Gómez, con una deuda urbanística importante a sus espaldas, sacó cinco concejales en las elecciones en las que el popular José Antonio Nieto se erigió como alcalde de la ciudad. "Qué nos hubieran dicho si alcanzamos un acuerdo con esos concejales por perdonar la deuda urbanística", se ha preguntado el alcalde, que ha añadido que "eso es lo que hoy está pasando en España con delitos mucho más graves que una sanción urbanística".