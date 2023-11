Las personas con discapacidad psíquica en prisión

Quiero en este breve artículo llamar la atención sobre una triste realidad que nadie quiere ver y de la que nadie quiere hablar. Se trata de la existencia de un elevado número de personas con discapacidad psíquica cumpliendo penas o medidas de seguridad en centros penitenciarios ordinarios.

Cuando hablamos de discapacidad psíquica, nos gusta recordar la emocionante película Campeones, un guión lleno de luz.

Al tiempo que celebro muy complacido la luz, me veo en la obligación de hablar de la oscuridad, del olvido, de la marginación que sufren las personas con discapacidad que se encuentran en prisión. Bien puede decirse que es ésta una materia «omitida».

Omitida por el legislador, que no legisla. Omitida por las administraciones, que la ignoran. Omitida por el propio movimiento asociativo de la discapacidad, que no la reivindica, salvo honrosas excepciones como fueron los programas de intervención en prisiones de la Federación Plena Inclusión, cuyos fondos fueron retirados en la crisis económica 2010/2014 y que no se han vuelto a instaurar. No obstante, en el centro penitenciario de Córdoba permanece alguna colaboración y cooperación externa con asociaciones del sector y una sólida implantación desde el año 2009 del Programa de Atención Individualizada a Enfermos Mentales (Paiem), con funcionarios muy implicados en su desarrollo.

Volviendo a la perspectiva general, resulta llamativo que el documento que recoge La estrategia española Discapacidad 2022-2030, promovido por la Dirección General de Derechos de las Personas con Discapacidad, dependiente del Ministerio de Asuntos Sociales y Agenda 2030, no aborde este tema.

Sí, se trata de una cruel paradoja. Allí donde los derechos de las personas con discapacidad se encuentran más vulnerados o en mayor riesgo, allí es donde mayor omisión se produce. Y es que se reproduce un fenómeno que podríamos describir como «los que fueron marginados también marginan».

Recuerdo que hasta hace pocas décadas las familias «ocultaban» a sus miembros con discapacidad psíquica. Sin duda los querían, pero optaron por recluirlos y no hablar de ello fuera de la intimidad del hogar. De alguna manera, ahora que el movimiento de las personas con discapacidad ha logrado amplias cotas de integración y dignidad, parecen «ocultar» la realidad de las personas con discapacidad que se encuentran en prisión.

Las cifras no son simbólicas. Se calcula que suponen entre el 8% y el 10 % de la población reclusa. En esta fecha, y según datos suministrados por la dirección del Centro Penitenciario de Córdoba, hay 132 personas con discapacidad psíquica (en distintas categorías) y 50 más con trastorno mental grave, cumpliendo penas o medidas de seguridad, incluido el Centro de Inserción Social Penitenciario (CISP).

Si tenemos en cuenta que el número total de reclusos asciende a 1.350, la conclusión es que las personas con discapacidad psíquica representan el 10% de los internos y el 14% si sumamos los internos con trastorno mental grave.

Y el lector se preguntará: ¿por qué? ¿Qué han hecho? Mayoritariamente, delitos contra agentes de la autoridad (desobediencia, resistencia) o delitos en el ámbito familiar (amenazas, malos tratos, quebrantamiento de medidas de alejamiento), en la mayor parte de los casos cometidos en estado de afectación grave o exacerbada de su padecimiento.

¿Y tuvieron un juicio justo? En la mayor parte de los casos ni siquiera hubo juicio. Sé que lo que voy a decir resulta increíble, pero el enjuiciamiento rápido en los juzgados de guardia de las capitales de provincia (de delitos castigados con pena de hasta tres años de prisión) permite llegar a un acuerdo por escrito (conformidad) entre el fiscal y el abogado defensor, tras lo cual se dicta sentencia en el plazo de 24/48 horas, sin que ni el fiscal ni el juez hayan llegado a tener a su presencia al condenado.

Detalles

La celeridad y la falta de contacto presencial impiden advertir que el acusado/condenado padece una discapacidad psíquica o trastorno mental y, en consecuencia, se le considera plenamente imputable y no se aprecia ninguna atenuante ni medida de seguridad.

Cuando la persona con discapacidad es condenada por un delito de violencia familiar se produce un perverso efecto añadido, la imposición como pena accesoria de la prohibición de acercamiento a sus familiares, así como la de comunicar con ellos por cualquier medio. Hay que reparar en que sus familiares son sus cuidadores y guardadores, casi siempre los únicos que realizan esta función, porque el sistema sociosanitario con frecuencia se inhibe de su atención y seguimiento. Las personas que a su discapacidad psíquica suman un trastorno mental o de conducta o añaden adicciones (alcohol, tóxicos, etc...) a sus padecimientos mentales, en la mayor parte de los casos no son objeto de seguimiento por el sistema sanitario, muy renuente a atender fuera de los centros de salud. Ello provoca que se produzcan agudizaciones y descompensaciones que explotan en altercados familiares. Estos llaman a la Policía o interponen denuncias con la intención de lograr que sus hijos, hermanos, etc, reciban atención sanitaria, y lo que se encuentran es con una condena penal para el familiar con discapacidad y una prohibición de acercamiento y comunicación hacia ellos, prohibiciones que generalmente se incumplen, dando lugar a un nuevo delito (quebrantamiento de medida) que conduce directamente a la prisión. En el año 2020 Radio 5 Todo Noticias elaboró el programa titulado Vulnerados: La doble reja de las personas con discapacidad intelectual en prisión, una serie documental escrita por Rafael Bermejo, en la que fue fundamental escuchar la voz de personas con discapacidad intelectual que estaban en la cárcel o que habían pasado por ella. La serie de siete capítulos fue emitida los martes y jueves durante varias semanas y en el año 2021 recibió uno de los premios que otorga el Foro Justicia y Discapacidad. Llevo años denunciando esta situación.

Lo hice en el Parlamento de Andalucía el día 29 de Junio de 2020 en una comisión creada para hacer frente a los efectos de la pandemia del covid 19.

Lo hago siempre que tengo ocasión, como el pasado día 8 de noviembre en Córdoba, en el Centro de Visitantes, con motivo de la entrega de los Premios Personas Singulares que otorgó Futuro Singular. Recientemente he escrito un libro sobre la materia.

Lamentablemente, la fuerza renovadora de la Convención de la ONU sobre Derechos de las Personas con Discapacidad –Nueva York 2006– ratificada por España en 2009, que ha tenido su plasmación en la reforma de la legislación civil española a través de la Ley 8/2021 de 2 de junio de apoyo a las Personas con Discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica, no ha tenido reflejo ni ha dado lugar aún a la modificación del enjuiciamiento penal español, cuyo texto base data de 1882. La Unión Europa dictó la Recomendación de la Comisión Europea de 27 de noviembre de 2013, relativa a las garantías procesales para las personas vulnerables sospechosas o acusadas en procesos penales –(2013/C 378/02)- que contiene numerosas y valiosas garantías para los derechos de las personas con discapacidad que se ven involucradas en un proceso penal, pero después de diez años aún no se ha trasladado a la legislación española.

Con todo, la pregunta/reflexión más dolorosa es la siguiente: ¿realmente esto le importa alguien?.

*Fernando Santos es fiscal delegado de la sección de apoyo a personas con discapacidad y mayores en Andalucía.