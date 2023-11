El sindicato CSIF, a través de su sección de Prisiones, ha condenado la agresión que sufrieron dos funcionarias del centro penitenciario de Alcolea en la tarde de ayer sábado cuando siendo las 17:00 horas una interna del Módulo 7 empezó a increpar e insultar desde la ventana de su celda al resto de sus compañeras que se encontraban en el patio. Con objeto de solucionar el incidente dos funcionarias de servicio suben e intentan calmar a la interna que, en ese momento, sacó una cuchilla escondida y se abalanzó hacia ellas propinándoles patadas, codazos en la boca del estómago y multitud de golpes que precisaron de una primera atención médica en la enfermería del centro y otra posterior en un hospital de la ciudad.

Desde CSIF Prisiones se añade que la referida interna cuenta con un historial de incidentes regimentales similares en otros centros penitenciarios. Desde CSIFse exige, una vez más, "una adecuada clasificación de este perfil de internos que no simule la peligrosidad real de muchos de ellos, porque lo único que se consigue es falsear estadísticamente una realidad que más temprano que tarde da la cara como la relatada más arriba, siendo los profesionales más cercanos al interno quienes padecen las consecuencias de esta gran mentira".

Recocimiento como autoridad

Por otro lado, se reclama el reconocimiento de la condición de agentes de la autoridad para los profesionales de Instituciones Penitenciarias y también el aumento del número de efectivos en la plantilla en la totalidad de sus áreas; que se dote de unos medios materiales adecuados que ayudarían a resolver estos incidentes de la manera menos lesiva para todos.

CSIF Prisiones Córdoba se ha puesto en contacto con estos compañeras y "les desea una pronta recuperación. Esperamos, por otra parte, que estos hechos tan desagradables no vuelvan a repetirse de la manera y por los motivos que se producen, que no son otros que la consecuencia de una política penitenciaria que no pone la seguridad, el tratamiento y la reinserción entre sus objetivos , sino un trampantojo estadístico que se deteriora y desmorona día a día a vista de todos."