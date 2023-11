El comercio 'online' moviliza el empleo de cara a la Navidad

A menos de un mes del inicio de la campaña de Navidad, que normalmente arranca en torno al puente de la Inmaculada, las esperanzas de creación de empleo están depositadas en el comercio online y grandes marcas, que calientan ya motores para concentrar en las próximas semanas las ventas que no se han hecho hasta ahora. Según la empresa de trabajo temporal Adecco, «este año será muy bueno en contratación». La previsión que manejan es que se generen un 20% más de puestos que el año pasado entre la Navidad y el Black Friday y Cibermonday, que se han convertido en palanca en un momento de ralentización generalizada de las ventas provocada por la coyuntura social y económica. Promotores de ventas, personal de atención al cliente, reparadores de pedidos, transportistas, mozos de almacén, carretilleros, cajeros y repartidores. Esos son los perfiles más buscados en estas fechas, «la gran mayoría trabajos vinculados a la venta por internet de las grandes marcas de colchonería, cafés, juguetes, bombones, chocolates y ropa, y a las grandes superficies», afirma Ana Sánchez, de Adecco Córdoba.

Las previsiones de la consultora Randstad son menos halagüeñas. Según la información facilitada, «en el Black Friday se generarán algo más de 240 empleos en Córdoba, lo que supone un 9,8% menos que el año pasado». El descenso es generalizado, señalan, en el conjunto de Andalucía, donde cae un 5,8% la contratación, y en España, con una caída del 11,7% respecto a 2022 en los empleos. Según el director de Randstad Research, Valentín Bote, «el aumento generalizado de los precios, el encarecimiento del crédito y la incertidumbre sobre la evolución de la economía están afectando al dinamismo comercial, reduciendo la contratación en la provincia». Según la entidad, las grandes firmas de comercio tradicional reforzarán sus plantillas con dependientes, azafatos y atención al cliente. «Tanto para el sector logístico como para el relacionado con el retail, las empresas valoran cada vez más los candidatos con competencias digitales y el conocimiento de plataformas debido al incremento del comercio electrónico».

Para los consumidores, el Black Friday es una oportunidad para comprar más baratos los regalos de Navidad y de los Reyes que ya tienen claros. «Mi hijo ha pedido un móvil nuevo, ese va a ser su regalo, así que aprovecharé estas ofertas para comprarlo porque si me espero igual voy tarde o no lo encuentro al mismo precio», explica Isabel Ruiz, madre de un chaval de 20 años. Los jóvenes, cada vez más habituados al comercio online, también se vuelcan en estas ofertas. «Si rebuscas bien, puedes encontrar chollos, yo aprovecho, sobre todo, para compras gordas, como cuando he cambiado de portátil», afirma Gonzalo, de 25 años.

El Black Friday coincide con uno de los 16 fines de semana en los que se permite la apertura extraordinaria del domingo. Según el presidente de Comercio Córdoba, Rafael Bados, «estamos trabajando en un contexto de casi libertad horaria, de ahí que se creara la comisión con el Ayuntamiento de Córdoba para analizar el impacto de la apertura añadida de domingos en las zonas de gran afluencia turística». La federación quiere que se modifique la delimitación y que esas aperturas se autoricen solo en la zona del casco. Esta misma semana, el Pleno se comprometía a agilizar el estudio, que evaluará además del impacto de la zona de gran afluencia turística, los puntos de conciliación familiar y de sostenibilidad ambiental.

Contratos para la Navidad

Respecto a la contratación de cara a la Navidad, Bados señala que «dados los escasos márgenes con los que trabaja el pequeño comercio y la complicada situación actual, difícilmente será viable emplear personal extra, por lo que el impacto será mínimo».

En estas fechas, la mayoría de las tiendas de los centros comerciales de Córdoba se están subiendo al carro del Black Friday, una de las citas importadas que proponen descuentos en fechas previas a los periodos tradicionales de rebajas. Según Bados, «no queda otra que sumarse a esta tendencia, aunque esto obliga a hacer grandes esfuerzos al comercio de cercanía, que se ve obligado a hacer ofertas para no quedarse fuera, reduciendo aún más los escasos márgenes». Este año, el retraso de las bajas temperaturas está complicando aún más la situación, según los presidentes de asociaciones de comerciantes y centros comerciales abiertos. Manuel Calvo, del centro comercial Viñuela, asegura que «las ventas están muy ralentizadas porque no hace frío. «Hace un par de semanas, hubo un poco de movimiento porque los termómetros bajaron, pero ahora la cosa está muy parada tanto por el calor que está haciendo como por la cercanía del Black Friday, que hace que todo el mundo se espere para aprovechar los descuentos». En esta zona, la mayoría de las tiendas se han apuntado a esta fecha «impuesta por las grandes firmas», apostilla. «Salvo la alimentación, no hay distinción y se aplica tanto en las farmacias y ópticas como en el textil, los electrodomésticos o los colchones», afirma.

Según Manuel Blasco, presidente de Centro Córdoba, el Black Friday «se está desvirtuando porque hay sitios donde empiezan con el tema desde octubre y lo que era un día puntual se ha alargado más de un mes».

Rocío Inga es propietaria de una tienda de ropa y complementos y forma parte de la asociación Iluminamos Juntos el Centro y coincide con Calvo en que «la temporada está siendo muy complicada porque no apetece comprar nada de invierno con este tiempo primaveral». Así, apunta, «puestos a elegir, la gente prefiere renunciar a comprarse un jersey nuevo que a tomarse la cerveza en la calle».

En esta coyuntura de bajo consumo, algunas zonas siguen apostando por movilizar a sus clientes con días de shopping como el que tuvo lugar en Ciudad Jardín, con bastante éxito de participación y ventas, según el presidente del centro comercial, Ramón Luque, o el que se celebró este viernes pasado en Santa Rosa-Valdeolleros. Todo suma.