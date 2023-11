La comisión ciudadana de Feria ha acordado solicitar una reunión urgente al alcalde de la ciudad para conocer cuál es la hoja de ruta que se va a desarrollar para aplicar el acuerdo plenario del mes de marzo, adoptado por unanimidad, para potenciar y reforzar la Feria del Arenal, aplicando el dictamen técnico-ciudadano elaborado por consenso y que mantiene su vigencia. La decisión sobre la feria supera las posibilidades decisorias y voluntad de la Delegación de Festejos y requiere de un impulso desde la propia alcaldía al ser un proyecto de ciudad y donde interviene todo el Ayuntamiento, opinan en un comunicado desde el Consejo del Movimiento Ciudadano, que forma parte de esta comisión.

A este respecto, la comisión ciudadana ha mostrado su honda preocupación por el futuro de la feria en el Arenal si se confirman los proyectos que se quieren desarrollar en el estadio de El Arcángel, cuya intensidad y extensión es desconocida actualmente, pero que entienden que "supondrá una alteración fundamental del funcionamiento del recinto ferial". Por lo pronto, se está paralizando la modificación del plan especial del Arenal --recuerdan-- que debiera fijar como recinto ferial definitivo el actual y condicionar cualquier otra actividad en su entorno a esa función central.

El Ayuntamiento desmiente la mayor

El gobierno municipal de Córdoba, por su parte, ha respondido que “cualquier proyecto de reforma del estadio Nuevo Arcángel afectará sólo y exclusivamente al perímetro de la actual instalación deportiva, sin interferencia alguna en el entorno del recinto ferial del Arenal”. Tras conocer las declaraciones hechas públicas hoy por la comisión ciudadana de la Feria de Córdoba, el gobierno municipal apunta que “en ningún caso, el proyecto de reforma del Arcángel que se presente interferirá en el desarrollo del plan especial de El Arenal”. En este sentido, el futuro desarrollo del citado plan “seguirá la hoja de ruta definida en el Plan General de Ordenación Urbana, en base a los acuerdos y los acuerdos plenarios alcanzados por unanimidad de todas las fuerzas políticas”. Además, “ya está iniciada la definición como recinto feria en los trabajos del Plan General de Ordenación Municipal (PGOM)”, recalca. El gobierno municipal convocará “a la comisión ciudadana en próximas fechas para abordar todos los asuntos que consideren necesarios, incluida la evolución y previsión de obras y ordenamiento del recinto ferial del Arenal para lograr, entre todos, un mejor espacio para la celebración de la Feria.

Otras críticas de la comisión

Igualmente, la comisión ciudadana muestra su preocupación por la lentitud en la ejecución de las obras de alcantarillado, en fase de contratación, que podría derivar en que el inicio del montaje de la feria de 2024 se encuentre con un recinto en obras. Aparte de esa incertidumbre, denuncian que no se conoce cuál es el plan de obras que se va a seguir en años siguientes, teniendo en cuenta que la obra de alcantarillado es una primera fase, el soterramiento del alumbrado queda condicionado por el contrato de instalación de alumbrado vigente para cuatro años, y que el recinto ferial necesita de una redefinición que lo actualice al número real de casetas, a las necesidades de zonas de sombra, agua y descanso, y a la mejora de su accesibilidad y seguridad.

Montajes semiperamenentes de casetas

La comisión ciudadana se reafirma en la necesidad de adoptar medidas que repercutan en la rebaja de costes de los montajes de las casetas y en hacer rentable la mejora en estética y funcionalidad de las mismas. Para ello, hay que seguir avanzando en instalaciones lo más permanentes posibles, al menos a cota cero. "Lo que es ya incomprensible es que a las casetas de la calle Guadalquivir, donde se encuentran la de los partidos políticos, se les permita no retirar el montaje y al resto de casetas sí, bajo amenaza de sanción", insisten desde el CMC, que por último señalan que las ayudas al montaje recientemente aprobadas, siendo positivas, no van a suponer nada más que un ligero alivio a la subida de costes, y no va a animar a nuevas casetas.