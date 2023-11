La Red Andaluza de Lucha Contra la Pobreza y la Exclusión Social, a través de su grupo provincial de EAPN Córdoba, ha presentado este jueves su radiografía sobre la situación de los colectivos vulnerables y en riesgo de exclusión de la provincia, un estudio basado en distintos indicadores oficiales que muestran cómo el elevado coste de la vivienda, la brecha de género y el apoyo insuficiente a las familias con menores está cronificando la situación de pobreza de un número creciente de cordobeses.

En este contexto, Irene Guillén, coordinadora del grupo provincial y portavoz de Provivienda, ha destacado el difícil acceso a un bien básico como la vivienda en una ciudad como Córdoba, con tres de los barrios más pobres de España, como uno de los principales lastres. En este sentido, EAPN Córdoba apunta que el número de lanzamientos hipotecarios y de alquileres ha alcanzado este año los niveles prepandemia mientras los precios de la vivienda, tanto de venta como de alquiler, se han disparado, excluyendo a muchas familias con ingresos reducidos. "Son necesarias políticas de vivienda pública para garantizar el acceso a un techo de las familias más vulnerables", ha insistido. Según Fran Jiménez, presidente de Secretariado Gitano y portavoz de EAPN, "la vivienda es uno de los pilares principales para luchar contra la exclusión social, por eso reclamamos a las administraciones, en concreto a AVRA y Vimcorsa, que se coordinen para adoptar medidas eficaces que reduzcan la exclusión residencial".

En la misma línea, han exigido al Ayuntamiento de Córdoba que ponga de nuevo en marcha la Oficina de la Vivienda y el Plan de Sinhogarismo que se acordó en 2019, que sigue sin presupuesto ni contenido.

Escuchar al tercer sector para diseñar políticas sociales

Las entidades que conforman la red coinciden en que hay indicadores que demuestran que las políticas sociales que se están desarrollando no están sirviendo para avanzar en la erradicación de la pobreza en Córdoba. Según Fran Jiménez, "se han aplicado muchas medidas, pero no grandes políticas sociales que actúen también en los casos crónicos de pobreza, y además en muchas ocasiones, las medidas que se aprueban ni siquiera están coordinadas entre administraciones y no llegan a quien tienen que llegar". Por eso plantean la necesidad de "escuchar a las entidades del tercer sector, que están en el día a día de los colectivos más necesitados, a la hora de diseñar estrategias de actuación para que sean efectivas".

Prueba de la cronificación de la pobreza es "la brecha salarial, que condena a las mujeres a cobrar más de 3.000 euros menos que los hombres de media", la elevada tasa de paro femenina, muy superior a la masculina, o la violencia de género, "cuyas cifras muestran que el número de víctimas mortales en Andalucía en lo que va de año ya ha superado al total de las que se produjeron en 2022".

En cuanto a la tasa de paro en la provincia de Córdoba, las entidades subrayan que "los datos reflejan una situación más desfavorecida en la comparativa autonómica y nacional, situándose como la segunda provincia andaluza con mayor tasa de paro, detrás de Cádiz". Una vez más, las mujeres son las más afectadas, ya que el perfil del desempleado en Córdoba es el de una mujer mayor de 45 años.

Entre las reivindicaciones que plantea la red, se incluyen la creación de una bolsa de vivienda de alquiler asequible que facilite la inclusión residencial, pero también recuperar el modelo de atención social más cercano, "que esté al servicio de la persona". Se quejan de que durante la pandemia fueron las organizaciones sociales quienes estuvieron a pie de calle con las familias, mientras la administración se blindaba con el teletrabajo y que, superada la pandemia, siguen siendo ellos los que están en primera línea.

Reclaman también el desarrollo de planes de empleo y medidas para la inclusión sociolaboral como talleres de empleo, escuelas taller y ayudas a la contratación, dirigidas a los colectivos más precarios o con más dificultades de acceso al trabajo como jóvenes, mujeres y parados de larga duración.