El director de Agrobank en Andalucía, Antonio Martínez, destaca el trabajo de Caixabank con el sector primario y su proximidad a la población, y detalla que en la actualidad «estamos en 483 municipios de España como única entidad financiera». Junto a otros datos, este directivo pone en valor que «es la primera vez que una entidad financiera que es la primera del país es también la primera entidad financiera en entornos rurales».

Acerca de una de las cuestiones que más preocupan habitualmente a las empresas, el acceso a la financiación, Antonio Martínez explica que «intentamos facilitarla al agricultor de forma que no tenga que hacer un desembolso muy elevado porque si no, no lo hace». A modo de ejemplo de los proyectos que pueden necesitar inversión, alude a la transformación de fincas de olivares intensivos a superintensivos.

Entre otras líneas de trabajo, esta entidad analiza la evolución demográfica de las poblaciones en los últimos cinco años y cuando observa que se reduce la población trata de impulsar ayudas a través de su obra social. El director de Agrobank en Andalucía menciona en este caso los apoyos a jóvenes emprendedoras y la actividad de su banco social Microbank, donde no se reclama aval al cliente.

En el terreno de la transformación digital, recuerda el impulso, hace un año, de un hub de innovación, que describe como un ecosistema donde confluyen el sector agroalimentario y el tecnológico, y que está dando respuesta a los clientes que desean aplicar técnicas de innovación y digitalización en su actividad. Otro de los aspectos abordados por la entidad es la seguridad, donde explica que, junto a Securitas, han creado una alarma para explotaciones agrícolas sin suministro eléctrico.