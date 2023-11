El hospital Reina Sofía ha vuelto a encabezar la campaña Movember en Córdoba para llamar a los hombres a acudir al urólogo con el fin de combatir el cáncer de próstata, el tumor maligno más frecuente en los varones que, según las investigaciones, presenta una serie de factores de riesgo ante los que hay que extremar la vigilancia como son la genética, la edad del paciente y pertenecer a la raza negra.

A falta de un cribado que permita el diagnóstico precoz como ocurre con otras enfermedades, es fundamental que los varones incorporen en su rutina acudir al urólogo o en su defecto, se sometan a análisis periódicos de PSA, un antígeno prostático específico que en la mayoría de los casos supone la señal de alarma para un posible tumor. Los resultados de este análisis, según los expertos, que se realiza a partir de los 50 años habitualmente, pueden indicar la necesidad de derivar a un paciente al servicio de Urología del hospital, ya que "un valor elevado puede estar relacionado con un cáncer de próstata".

El desarrollo de nuevas técnicas de diagnóstico y de tratamiento están permitiendo identificar en estadios muy precoces los tumores y personalizar las intervenciones en función del caso, lo que limita las técnicas más invasivas a los tumores más avanzados y aumenta los índices de supervivencia. Según la gerente del hospital Reina Sofía, Valle García, la incidencia de este cáncer se sitúa por encima de los 100 casos por cada 100.000 habitantes.

250 nuevos casos de cáncer de próstata al año

El año pasado se detectaron en Córdoba 250 nuevos pacientes afectados, una cifra media que se viene manteniendo a partir de la realización de 1.250 consultas con sospecha y unas 500 biopsias anuales. La evolución de cada caso dependerá en gran medida de en qué momento se identifique el tumor. Según el jefe de Oncología del hospital Reina Sofía, Enrique Aranda, casi la mitad de los cánceres de próstata se convierten en metastásicos a lo largo de los años, algo que podría evitarse en muchos casos con la detección precoz de los mismos. Pese a ello, de momento, no es posible establecer un cribado de cáncer de próstata, según han indicado los expertos, ya que no se ha establecido de momento una franja poblacional, como ocurre con otros cánceres, a la que dirigir esas pruebas preventivas.

Una vez el paciente es derivado al equipo de urología, se lleva a cabo un estudio personalizado por parte de un equipo multidisciplinar para realizar el diagnóstico y ofrecer al paciente las posibles técnicas o tratamientos a aplicar en función de la edad, el índice de PSA y otros factores.

Las opciones de diagnóstico para determinar el alcance de la enfermedad son amplias: radiodiagnóstico, medicina nuclear o anatomía patológica. Según las conclusiones diagnósticas, el tratamiento podrá variar desde la simple vigilancia periódica para controlar posibles variaciones del tumor, a la aplicación de radioterapia, la cirugía, el uso de fármacos o la combinación de varias técnicas.

En los últimos años, la incorporación de la cirugía robótica, la biopsia por fusión, la suma de tecnología de altas prestaciones como la RM o el PET, que intervienen en el diagnóstico y en la detección de posible recidiva, así como los tratamientos de gran precisión que ofrece Oncología Radioterápica, están sirviendo para mejorar el pronóstico de la enfermedad, obtener diagnósticos más ajustados y disminuir las sesiones de tratamiento, el número de biopsias.

Una de las patas que están contribuyendo en Córdoba a revolucionar el tratamiento del cáncer de próstata es la investigación que se realiza en el Instituto Maimónides de Investigación Biomédica (Imibic). En estos momentos, hay activos numerosos proyectos de investigación y ensayos clínicos en todos los estadios de la enfermedad. También se están llevando a cabo estudios multicéntricos liderados desde Córdoba.