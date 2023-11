Recuperan de la basura el mural por la paz colgado en la Ribera que derribó el temporal

La fundación ArtDecor ha recuperado de la basura el mural La paz en nuestras manos que realizaron los artistas ucranianos Mikhail y Olga Korobkova, becados por la entidad con una residencia artística del proyecto cultural Córdoba Ciudad de las Ideas. El mural fue instalado el pasado mes de junio en la Ribera del Guadalquivir y el pasado mes de octubre fue derribado durante el temporal que tiró abajo más de 200 árboles en toda la ciudad.

Según ha manifestado Fernando Vacas, responsable del proyecto, los dos paños centrales de la obra, que fue instalada por una empresa especialista en este tipo de trabajos, fueron arrancados por el viento, tras lo cual se dio por desaparecido durante varios días. Al parecer, fue posible recuperarlo tras contactar con una persona en Sadeco, que confirmó que se había depositado en la basura. El mural está valorado en 70.000 euros.

A la espera de ser restaurado

Una vez en manos de la fundación, los responsables de la obra lo han limpiado y permanece a buen recaudo a la espera de su restauración. En este momento, están llevando a cabo todos los trámites para conseguir los permisos necesarios para que los artistas que lo crearon puedan volver a Córdoba para su restauración y recolocación en el mismo sitio. "Esperamos que puedan salir de Ucrania a mediados de diciembre y que podamos aprovechar para hacer un nuevo acto por la paz, ahora que la situación en el mundo se ha complicado aún más al sumarse a la guerra de Ucrania el conflicto en la Franja de Gaza", ha explicado Fernando Vacas.

Según ha comentado, él mismo pasó en un taxi por las proximidades de la Ribera el día del vendaval "y lo que vi, teniendo en cuenta que se trata de un mural que supone una llamada a la paz, me impresionó porque me pareció una visión totalmente apocalíptica que me dejó tocado". El mural fue inaugurado a lo grande el pasado verano con la aprobación de la Comisión de Cultura de la Junta de Andalucía, de la Gerencia Municipal de Urbanismo, el respaldo de la Fundación TBA21 y Museums for Ukraine.

Junto al Centro de Recepción de Visitantes

La obra, situada junto al Centro de Recepción de Visitantes (CRV), muestra una maternidad en homenaje a las madres y niños que no pudieron huir de la guerra. Tiene unas dimensiones de 14x9,40 metros y se integra en un edificio actualmente en obras para ser rehabilitado como hotel cultural, propiedad de la empresa SmartRental GRoup, que ha firmado su cesión a la Fundación Artdecor.