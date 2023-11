José Arroyo es vecino de Bujalance y este año ha sido elegido como ejemplo por el hospital Reina Sofía de Córdoba dentro de la campaña Movember para concienciar a la población masculina sobre la necesidad de realizar revisiones periódicas para combatir el cáncer de próstata y minimizar sus efectos.

José tiene 65 años y lleva diez pendiente de la evolución de su cáncer de próstata, que permanece a raya sin que le haya afectado para nada en su vida normal. La primera vez que se encendió la alerta fue a raíz de una analítica rutinaria en el médico de cabecera cuando tenía 55 años. Hasta entonces, no había presentado ningún síntoma relacionado con esta patología, algo habitual en el cáncer de próstata, el tumor maligno más frecuente en los varones, que puede avanzar sin dar la cara durante años. "El doctor vio que tenía el PSA un poco alto y me envió rápidamente al urólogo para que me hicieran pruebas", explica, "desde entonces, me han realizado diez biopsias, he venido cada tres meses a un reconocimiento completo y ahora tengo controles cada seis meses", ha comentado ante los medios de comunicación, "ni me he operado ni me he tomado ningún medicamento o tratamiento, solo me he sometido a los controles para ver la evolución del tumor".

José es un ejemplo del amplísimo abanico de tratamientos del que dispone el hospital para abordar el cáncer de próstata, según lo que se detecte en cada caso durante la fase de diagnóstico. Es además un ejemplo, según los especialistas, de la colaboración entre los distintos niveles sanitarios que muestra que Atención Primaria es el canal de acceso de la mayoría de los pacientes, tras los análisis rutinarios de PSA, un marcador que no es específico para este cáncer, pero que se emplea para iniciar su diagnóstico.

En el caso de José, las pruebas realizadas mostraron que presentaba un tumor en estadio inicial ante el que se le ofrecieron todas las posibilidades de tratamiento, entre ellas, la que puede generar más inquietud en muchas personas que es no tomar ninguna medida más allá del seguimiento. Fue José quien tomó la decisión de optar por la vigilancia activa y a día de hoy está perfectamente, con una enfermedad que diez años después es indetectable y que le ha dado la posibilidad de mantener una calidad de vida excelente en todos los sentidos. Según el jefe de Urología del hospital Reina Sofía, "esta opción permite evitar los efectos secundarios de otros tratamientos más agresivos como la cirugía o radioterapia".

"Ir al urólogo no debe ser algo tabú"

A los hombres que temen venir al urólogo, les recomienda que acudan sin miedo. "Les digo que vengan al médico, que para eso está", ha sentenciado convencido de la importancia de la prevención. "Yo creo que ir al urólogo no debe ser algo tabú, yo he explicado mi caso a muchos amigos y compañeros y siempre les digo que ante cualquier cosa que se noten, que vayan al médico porque gracias a eso yo estoy perfectamente".

Según los expertos, no hay una edad concreta recomendable para iniciar un diagnóstico precoz del cáncer de próstata porque el screening aún no está establecido, pero se recomienda hacer una primera evaluación a partir de los 50 años.