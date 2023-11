Una noticia destaca sobremanera en el boletín informativo de hoy martes, 14 de noviembre. Y es que el aeropuerto de Córdoba no podrá operar vuelos fuera de la Unión Europea hasta que no se amplíe la terminal. De este modo, no será "necesario" instalar el control de pasaportes hasta que no se ejecuten esas obras. En el terreno nacional, la amnistía sigue siendo un foco importante de noticias. Anoche el PSOE presentó en el Congreso el texto, que debe ahora tramitarse en su instancia legislativa. Pedro Sánchez, además, acudirá a la investidura mañana y pasado mañana. Volviendo al plano local, toca centrarse en una cifra: 42% es el crecimiento de personas con diabetes en Córdoba en apenas seis años.