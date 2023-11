Un estudio realizado por la Unidad de Lípidos y Arterioesclerosis del Hospital Universitario Reina Sofía, al Instituto Maimónides de Investigación Biomédica (Imibic), la Universidad de Córdoba y el Ciberobn ha apuntado que seguir un patrón de dieta saludable puede favorecer la remisión de diabetes.

La investigación analiza el impacto del acortamiento telomérico en la remisión de la diabetes mellitus tipo 2 de reciente diagnóstico en pacientes con enfermedad coronaria. El estudio está analizando a algunos de estos pacientes que, tras haber mantenido durante cinco años un patrón de dieta saludable, han dejado de ser diabéticos, sin mediar ningún tratamiento farmacológico específico.

Así, los investigadores quieren comprobar si la dieta saludable ha frenado el acortamiento telomérico y este hecho ha propiciado, a su vez, la remisión de la diabetes.

Los telómeros son unas estructuras que se encuentran en los extremos de los cromosomas y cuya longitud está directamente relacionada con el envejecimiento celular. Con el paso de los años, se van acortando naturalmente, con cada división celular.

La doctora Ana Ojeda-Rodríguez, que encabeza esta investigación, explica que "se pretende determinar si la longitud de los telómeros de un grupo de pacientes recientemente diagnosticados de diabetes y sometidos a un patrón de dieta saludable durante cinco años mejora gracias a la dieta y si ello está implicado en posibles mecanismos subyacentes de la remisión de la diabetes".

Son objeto de este estudio 190 pacientes con enfermedad coronaria recientemente diagnosticados de diabetes que forman parte del estudio Cordioprev, que compara los efectos sobre la salud cardiovascular de dos modelos de dieta saludable: la dieta mediterránea y la dieta baja en grasas. Algunos de estos 190 pacientes, tras cinco años siguiendo uno de los dos modelos de dieta, dejaron de ser diabéticos.

El objetivo fundamental del presente estudio es investigar si existe relación entre la dieta y una mejora del envejecimiento celular de estos pacientes, usando como marcador la longitud de sus telómeros.

Tal y como explica la doctora Ojeda-Rodríguez, "se intuye que el modelo de dieta sana está modulando algún proceso molecular presente en la diabetes y queremos saber si tiene que ver con el envejecimiento celular y los telómeros".

"Queremos ver si la longitud telomérica (como medida del envejecimiento celular) es igual en los pacientes en los que ha remitido la diabetes y en los que no, para lo que analizaremos si el acortamiento telomérico ha sido más acelerado en los pacientes en los que no ha remitido la diabetes, frente a los que han dejado de padecerla", añade.

"Sabemos que el acortamiento de los telómeros afecta a la diabetes. Los diabéticos tienen una menor longitud telomérica que pacientes de las mismas características de sexo, edad, etc... que no padecen la enfermedad. Lo que no sabemos es qué pasa con los telómeros cuando la diabetes remite. Esto es lo que queremos estudiar con el proyecto", concluye la investigadora.

Diversos estudios ya habían demostrado que la diabetes si que puede remitir, pero "eran estudios siempre sobre pacientes con diabetes establecida que habían perdido mucho peso, al menos un 15 por ciento, bien por haberse sometido a cirugía bariátrica o a dietas especiales y suplementadas.

"La novedad ahora es que hemos observado que la diabetes melitus tipo 2 también puede remitir en pacientes de reciente diagnóstico sin pérdida de peso sustancial, previsiblemente gracias a la implementación de un modelo de dieta saludable", apunta la doctoraOjeda-Rodríguez.