Cordobeses en la oposición de celador-conductor: "Parecía un examen de mecánico"

Los cordobeses que opositan a celador-conductor del Servicio Andaluz de Salud se han desplazado este sábado a Sevilla para realizar una prueba teórica que ha dejado diferentes impresiones entre los candidatos. Para algunos, ha sido fácil en principio, mientras que otros coinciden en señalar que ha sido difícil y ha planteado demasiadas preguntas sobre mecánica.

La Junta de Andalucía ha informado de que en Córdoba se han inscrito 6.048 aspirantes. Las pruebas para celador se han realizado en el campus universitario de Rabanales y en las facultades de Medicina, Turismo y Ciencias de la Educación. De otra parte, como se ha referido, los opositores a celador-conductor se han desplazado a la capital hispalense. En Andalucía se han registrado un total de 59.943 personas, que optan a las 1.358 plazas ofertadas en las categorías de celador y de celador-conductor. Los primeros datos de participación indican que se ha presentado a los exámenes el 58% de los inscritos.

Silvia Osuna y Luis Osuna, hija y padre, han acudido a Sevilla en uno de los autocares fletados por CCOO para facilitar el transporte a los candidatos cordobeses. En su viaje de regreso a la ciudad, Silvia ha atendido a este periódico para valorar el examen y ha afirmado que "a la mayoría nos ha parecido un poco difícil y que tenía un número excesivo de preguntas sobre mecánica. Las importantes son las funciones de la profesión".

Esta opositora es técnico de Laboratorio y técnico de Anatomía patológica, y explica que "me gustaría entrar en el ámbito sanitario como celadora o celadora conductora, pero han puesto el examen el mismo día y he tenido que elegir". Respecto al trabajo, lo que más valora es que se trata de un empleo de calidad.

Su madre es sanitaria y su padre, Luis Osuna, es celador del hospital Provincial. Este sábado se ha presentado al examen en Sevilla para continuar creciendo profesionalmente. Sin embargo, ha indicado que "parecía que me estaba presentando a un examen de mecánico, cuando nosotros no tocamos el vehículo". Según detallan, el examen ha incluido, además, muchas preguntas sobre leyes, pero solo dos o tres de ellas relativas a normas sanitarias.

Silvia opina que el examen de este año ha sido más difícil que el realizado en la primavera de 2022. "Iba con unas expectativas y ahora tengo otras. Si apruebo, será por los pelos", admite.

En cambio, Sandra, nombre ficticio de otra opositora cordobesa a una plaza de celadora conductora, comenta que ha encontrado el examen "más o menos sencillo", pero lamenta la falta de tiempo. "En otras ocasiones han puesto preguntas más enrevesadas", recuerda. La prueba ha constado de 75 preguntas, más tres de reserva, y para responderlas han contado con dos horas.

En su caso, es la primera vez que lo intenta. "Me gusta el ámbito de la sanidad, ayudar a los demás, y me gusta la parte de mecánica, la parte técnica, por lo que me pongo a estudiar y no me pesa", detalla. Ahora toca esperar a conocer los resultados. Las previsiones apuntan que entre esta tarde y mañana se publicarán las respuestas del test y más adelante se difundirán las notas obtenidas por los opositores.

CCOO fleta cinco autocares

CCOO ha organizado este sábado la salida de cinco autocares para facilitar el traslado de su afiliación y simpatizantes hasta los lugares de celebración de los exámenes. En concreto, se han fletado dos autobuses desde Cabra a Córdoba y Sevilla, otros dos desde Córdoba a Sevilla y uno más desde Pozoblanco a Córdoba.

El sindicato de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de CCOO ha estado presente en las pruebas con un amplio despliegue de delegados y delegadas en el campus de Rabanales de Córdoba "para prestar apoyo y asesoramiento al personal opositor en la categoría de celador", y también en los campus universitarios de Sevilla para la categoría de celador conductor.