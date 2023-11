El consejo rector de la Gerencia Municipal de Urbanismo (GMU) de Córdoba, que se celebrará el próximo martes, tiene previsto retomar el proyecto de la empresa Gestora Cordobesa de Residuos (Gecorsa) para ejecutar una planta de tratamiento, reciclaje y valoración de residuos en la finca El Lobatón, junto a la de Sadeco. Este proyecto ya pasó por Urbanismo hace más de tres años, pero ahora se ha modificado para adaptarlo a la Ley de Impulso para la Sostenibilidad del Territorio de Andalucía (Lista), ya que estaba elaborado acorde a la antigua norma urbanística andaluza, la LOUA.

El proyecto en sí, explican a este periódico fuentes de Gecorsa, no cambia en su contenido, que llegó a salir a información pública en su momento. Solo se modifica para beneficiarse de algunos aspectos que permite la Lista y que tienen que ver, entre otras cosas, con las garantías que exige la administración. La planta que plantea la empresa tiene una superficie de 29 hectáreas ubicadas en el punto kilométrico 281 de la carretera Córdoba-Granada. Se dedicará al tratamiento de residuos industriales, agrícolas y ganaderos, pero no a los municipales, ya que estos son competencia de Sadeco. El proyecto prevé también un vertedero de apoyo para residuos no peligrosos. La planta contará con un edificio de oficinas y una vivienda-guardería y con varias naves industriales, además de con las básculas, caseta de control, depuradora de agua industrial, depósito de agua de uso industrial y contraincendios, depósito para combustible, e instalación de lavado de maquinaria y vehículos.

El consejo rector de la semana que viene tiene que admitir a trámite la modificación del proyecto para que luego pueda salir a información pública.

Más asuntos

El consejo rector también tiene previsto aprobar una modificación presupuestaria por generación de crédito, por 595.434 euros, para la participación en la Junta de Compensación del PP (I)-6 Rinconada, en los terrenos donde se instalará la base logística del Ejército de Tierra. Se trata de una toma de conocimiento para un asunto que ya pasó por junta de gobierno local a finales de octubre.

Comisión de licencias

También el próximo martes, Urbanismo celebrará la comisión de licencias. Está previsto que se concedan dos permisos para la instalación de ascensores (en bloques de viviendas situadas en el barrio del Santuario) así como la concesión de licencias para la conversión de locales en viviendas. Sobre esto último van hasta seis solicitudes para proyectos que se localizan en distintos puntos de la ciudad, desde Arroyo del Moro, el centro o Ciudad Jardín.

La comisión de licencias también tiene previsto rechazar hasta cuatro solicitudes para la instalación de placas solares.

En el orden del día aparece, además, la solicitud de licencia para un gimnasio en la avenida de Trassierra, para una reforma en el hotel Las Adelfas o para un centro de lavado de vehículos en El Granadal.