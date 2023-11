El Sindicato de Enfermería de Córdoba (Satse) en todos los hospitales de la provincia de Córdoba y de Andalucía ha iniciado una campaña por la conciliación laboral y familiar de las enfermeras y enfermeros del Servicio Andaluz de Salud, "ante la falta de respeto por parte de la Administración a dichos profesionales a quienes, en la mayoría de los casos, no se les facilita sus planillas de trabajo y sufren continuos cambios en sus turnos laborales".

Satse informa a través de un comunicado de que una de las primeras acciones emprendidas ha sido la denuncia interpuesta ante el Defensor del Pueblo Andaluz, "ya que tras haber denunciado en numerosas ocasiones la imposibilidad de conciliar la vida laboral con la vida familiar por parte de las enfermeras, la Administración ha hecho caso omiso a dicha petición".

El Satse asegura que "la raíz de este grave problema es la escasa contratación para sustituir las reducciones de jornada, bajas laborales y permisos en los diferentes centros asistenciales del SAS en cada una de las provincias. Al no disponer de suficientes contratos para cubrir esas situaciones, no se facilitan las planillas de trabajo con la suficiente antelación como para que las trabajadoras puedan organizarse y no desatiendan a sus familias".

Cubrir jornadas en días de descanso

Además, explica la organización, es muy frecuente que se llame por teléfono a los profesionales fuera de su jornada laboral para cubrir jornadas en sus días de descanso, provocando que los mismos tengan que abandonar a sus familias o cambiar de planes repentinamente.

"Esta forma de proceder vulnera diferente legislación tanto en materia de Igualdad como en materia laboral", asegura el Satse, que añade que es lo que ocurre con la Ley 39/1999 de Conciliación de la Vida Familiar y Laboral, la Ley 2/2007 de Igualdad entre Hombre y Mujeres o la Ley 3/2018 de Protección de Datos Personales y Garantías de los Derechos Digitales (o “Ley de Desconexión Digital”). Sin embargo, a pesar de las denuncias de Satse ante la Dirección Gerencia, la Administración ha preferido obviar la Legislación de obligado cumplimiento y mantener a sus trabajadoras sometidas a la incertidumbre de no contar con planillas de trabajo estables.

Por todo ello, afirma el Sindicato de Enfermería, "se ha visto obligado ante la falta de voluntad e implicación de las distintas direcciones, de poner en conocimiento del Defensor del Pueblo Andaluz esta vulneración de los derechos de esta plantilla, lo cual se ha convertido en una discriminación que está provocando ya una brecha de género en los centros asistenciales del SAS".