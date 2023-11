Nuestros vecinos los sintecho

La historia de los primeros usuarios del centro de emergencia habitacional de Anfane (Asociación Nacional de Familias Necesitadas) pone de relieve que cualquier persona puede quedarse sin hogar en algún momento de su vida. Atender esta necesidad, la pérdida del lugar de residencia por causas sobrevenidas, fue la finalidad con la que abrió el pasado abril y hay que destacar que sus residentes se alejan del estereotipo social de las personas sin techo

Rosa, que posa para este diario con gafas de sol porque ha sido operada de los ojos en los últimos días, cumplirá 60 años en diciembre. Después de trabajar en la ganadería, atendiendo a personas mayores o limpiando casas, en 2018 sufrió un ictus que le impidió continuar su actividad laboral. Residía con su padre, pero este falleció. Se quedó sin vivienda y se trasladó, primero, con sus hijas y más tarde, con la familia de su pareja, aunque la situación era inviable.

Tras pasar unos meses en la casa de acogida de Cáritas, en mayo estrenó el centro de Anfane. Rosa explica que «he sido siempre una persona independiente, trabajadora. Siempre he ido saliendo adelante, pero desde que me dio el ictus he ido cayendo». De esta forma, recuerda que «yo he tenido siempre mi vivienda, pero me separé del padre de mis hijas, se vendió el piso y he estado de alquiler, a mis niñas nunca le ha faltado un techo». Ahora, al ser preguntada por su futuro, admite que «no lo veo. Quisiera una vivienda, no pido un piso, una habitación donde pueda vivir. No tener que estar haciendo la maleta y perdiendo cosas en el camino», señala. Rosa mantiene contacto con sus hijas, pero apunta que «los hijos los echa uno al mundo para estar un tiempo contigo y luego toman sus propias decisiones».

Así, agradece a Anfane que le haya ofrecido alojamiento y asegura que también es su familia. «Hay que agradecer muchas cosas en esta vida», remarca. El presidente de la asociación, Rafael Cidres, detalla que en estos momentos acogen también a un hombre de edad muy avanzada, que tiene vivienda propia pero se encuentra sin hogar tras sufrir algunos problemas. En julio recibieron a cinco chicas víctimas de violencia de género. «Se les termina la orden de alejamiento y tienen que irse de los pisos de acogida», precisa.

Este recurso ha sido previsto para que el usuario permanezca hasta tres meses, «pero no vamos a desahuciar a nadie», asegura el presidente de Anfane, abundando en que «la única forma de expulsar a alguien es que su comportamiento sea malo o que no cumpla las normas». La asociación apoya a los residentes en la búsqueda de una alternativa habitacional estable. De su parte, el Ayuntamiento de Córdoba avanza en la puesta en marcha de otro centro de emergencia habitacional en el antiguo hospital militar. Fuentes del gobierno municipal informaron ayer de que el 24 de noviembre recepcionarán el mobiliario, pero todavía no hay fecha para la apertura de las instalaciones.