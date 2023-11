La concejala del PSOE en el Ayuntamiento de Córdoba Isabel Bernal ha acusado al gobierno local de “desidia y negligencia” por “no haber puesto a tiempo las medidas suficientes para evitar los hasta 15 robos y destrozos acontecidos en el colegio San Juan de la Cruz" del Sector Sur de la capital.

Junto a representantes del mpa del centro escolar, Bernal ha detallado que en los últimos meses el colegio ha sido objeto de 15 actos de robos y destrozos, “uno en pleno mes de agosto, cinco veces en septiembre, otras siete en octubre y dos más los días 1 y 6 de noviembre, sin que el Ayuntamiento haya puesto a tiempo las medidas suficientes para evitar esta oleada de robos y vandalismo”.

La edil ha comentado que se han tramitado notificaciones al Ayuntamiento, denuncias en la Policía Local y en la Policía Nacional “y no se ha parado está situación a tiempo”, por lo que ha señalado al Ayuntamiento “que es quien tiene la responsabilidad de la seguridad del centro y no ha tomado las suficientes medidas, aún sabiendo lo que estaba sucediendo”.

Desánimo entre la comunidad educativa

“Inseguridad, desánimo e impotencia es los que siente toda la comunidad educativa al ver cómo estos actos han deteriorado las instalaciones, la rutina de las clases y la imagen del colegio San Juan de la Cruz”, ha expresado la socialista, que ha detallado que tras los actos vandálicos se han encontrado con clases destrozadas, material roto y tirado por el suelo, excrementos humanos en pupitres, paredes y suelos, ventanas y cristales rotos, falta de material de los niños y niñas y sustracción de material digital e informático. “Incluso en una ocasion, una persona encapuchada ha asaltado a la limpiadora del centro”, ha añadido.

Esta oleada de robos ha interrumpido el normal funcionamiento diario del colegio, ya que se ha tenido que dedicar tiempo a denuncias, limpieza y recogida de materiales. Además, se han clausurado espacios que no era posible usar, con el consiguiente perjuicio.

Entre el material sustraído figuran los aparatos usados durante los últimos cursos para la puesta en marcha de una televisión y una radio gestionada por el alumnado. “El Ayuntamiento debe cumplir sus funciones, que son asegurar la seguridad de los ciudadanos y de sus edificios municipales”, ha concluido para agregar que “tan municipal es el colegio San Juan de la Cruz como un centro cívico, una biblioteca o el mismo Ayuntamiento; ¿creen que hubiesen llegado a 15 robos en el edificio del Ayuntamiento, o se hubiesen tomado las medidas necesarias antes?”.

Pérdida de fondos europeos

La edil también ha informado de la devolución y pérdida de subvenciones de los fondos Next Generation por no haberlos podido gestionar en plazo. Se tratan de dos decretos de renuncia datados en octubre a dos solicitudes de subvenciones de 700.000 y 476.000 euros, respectivamente. La primera de ellas para rehabilitar el circuito saludable de Parque Cruz Conde, que no ha salido adelante “poeque los requirimientos realizados por la Junta de Andalucía no se han resuelto en plazo”, según ha explicado Bernal, y la segunda para la adaptación de de Ronda de Tejares y Gran Capitán para personas ciegas y de baja vision. “El Gobierno municipal ha dicho que las hará con fondos propios, que es lo mismo que perder el dinero subvencionado y cargar el coste al bolsillo de todos los cordobeses”, ha apostillado.