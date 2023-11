El portavoz del PSOE en el Ayuntamiento, Antonio Hurtado, ha pedido hoy al Partido Popular de Córdoba que condene “con fuerza y firmeza” la violencia en cualquier manifestación que se haga en contra de una amnistía a los independentistas catalanes. “Defendemos el derecho a manifestarnos pero siempre de forma cívica y ejemplar”. A juicio del edil socialista, el PP ante situaciones de violencia de una minoría “tendría que ser mucho más contundente en su condena explícita y firme”.

Hurtado hace estas manifestaciones un día después de que en los alrededores de la sede de su partido en la calle Ferraz se registrase una batalla campal entre un grupo de los manifestantes contra la Policía Nacional. Ante este clima de tensión, la dirección nacional del PSOE envió una circular a las sedes provinciales en la que se recomendaba no abrir ayer por la tarde para velar por la seguridad de los trabajadores. La sede del PSOE de Córdoba se mantuvo cerrada y ante su fachada se volvieron a concentrar medio centenar de ciudadanos para protestar por una posible ley de amnistía. A esta segunda concentración, mucho menos numerosa que la del domingo, cuando se congregaron unas 2.000 personas, acudieron entre otros los concejales de Vox Rafael Saco y Paula Badanelli.

Echar más leña al fuego

Sobre este particular, Antonio Hurtado ha insistido en el derecho de todos a manifestarse siempre que no se haga de forma violenta y siempre que, como estipula la ley se comunique a la Subdelegación del Gobierno y no afecte al orden público. Más allá de esa consideración, el portavoz municipal del PSOE ha criticado las palabras del líder de Vox, Santiago Abascal, llamando “a la rebelión” a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad el Estado porque, entiende, que “está tratando de meter leña al fuego y tratando de sacar rédito agitando las calles”.

Loles López critica la violencia

La consejera de Inclusión Social de la Junta de Andalucía, Loles López, ha condenado explícitamente cualquier acto de violencia relacionado con las manifestaciones en contra de la Ley de Amnistía. En un encuentro en Córdoba, ha indicado que "respeto el derecho a la manifestación, pero no apruebo ningún tipo de agresión", dado que "España ha demostrado siempre que es solidaria".