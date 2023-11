La sede del PSOE de Córdoba ha abierto esta mañana con normalidad, después de la concentración que congregó a unas 2.000 personas en la avenida del Aeropuerto el domingo por la noche en contra de la ley de amnistía y del pacto entre socialistas e independentistas catalanes. Los empleados de la sede socialista han acudido a sus puestos de trabajo después de la concentración que, fuentes de la Subdelegación del Gobierno en Córdoba, ha confirmado que carecía de autorización para su celebración.

Aunque la protesta de anoche fue pacífica algunos manifestantes lanzaron huevos sobre la fachada del PSOE, cuyas manchas aún pueden verse esta mañana en la sede. Además, los concentrados corearon consignas como "prisión para Pedro Sánchez", "socialista el que no bote", "Puigdemont a la cárcel" y "si tienes coj... convoca elecciones". Asimismo, la sede del PSOE de Lucena amaneció el domingo con pintadas de "traidores".

La convocatoria de concentraciones similares en otras provincias españolas y andaluzas en los próximos días mantienen a los socialistas en señal de alerta. Algunos dirigentes nacionales como Adrián Barbón, presidente de Asturias, ha asegurado que muchos socialistas están recibiendo "amenazas". El vicesecretario del PSOE cordobés, José Antonio Romero, ha reconocido también que el clima de tensión está afectando a las relaciones personales.

Culpa a la derecha y la ultraderecha

El también concejal y diputado del PSOE ha asegurado que detrás de estas protestas lo que hay es que la negativa de "la derecha y la ultraderecha a que en España haya un Gobierno de progreso, porque no quieren avances sociales, ni mejoras de los salarios, ni ayudas a la vivienda". En este sentido, José Antonio Romero ha admitido que está preocupado porque se está creando un clima de enfrentamiento entre los ciudadanos, "simplemente es amedrentar y enfrentar; eso ya pasó y tuvimos una guerra civil", ha dicho. Para el vicesecretario del PSOE, aunque ahora no estamos en ese momento, el clima y la tensión pueden provocar que "a cualquier persona le dé por agredir a un socialista. Me da cosilla por no decir que me da miedo porque tenemos familias e hijos".

Asimismo, ha deseado que si llegase a suceder algún problema por motivo de este clima de tensión quienes están detrás de todo esto "no puedan dormir tranquilos". Romero ha asegurado que la derecha blande el argumento de que se rompe España siempre que no gobierna, que gobernaron "en la dictadura" y que ahora si no gobiernan "todo está mal". "Si no son demócratas que lo digan", ha concluido para pedir perdón a continuación por su tono apasionado fruto, ha dicho, del clima de tensión que están viviendo.

No la convocamos, pero la comprendemos

El portavoz del PP en el Ayuntamiento de Córdoba, Miguel Ángel Torrico, por contra, ha dicho entender el motivo por el que 2.000 personas se dieron cita ayer a las puertas de la sede socialista. "Nosotros no convocamos esa protesta, pero lo veo absolutamente comprensible", ha asegurado el edil para mostrar su comprensión hacia quienes sientes que se está atentando contra los principios de igualdad y contra la separación de poderes que establece la Constitución Española. Asimismo ha acusado al PSOE de esta debilitando el sistema democrático. "Yo no fui pero comprendo que se hayan echado a la calle", ha dicho.

Por otro lado, el portavoz municipal del gobierno de José María Bellido ha vuelto a reclamar al Gobierno de Pedro Sánchez que condene la deuda de los años 2008, 2009 y 2020 cifrada en 20,4 millones --"800 euros por cordobés"-- "siguiendo el mismo criterio, el mismo mecanismo y la misma manera" que se ha condenado a la Generalitat catalana. Torrico ha informado, además, de que llevarán al Pleno este asunto.

Sin permiso para manifestarse

Por otro lado, la Subdelegación del Gobierno ha confirmado esta mañana que los convocantes, que hicieron un llamamiento por las redes sociales y los grupos de whattasp para reunirse en torno a la sede del PSOE cordobés, no solicitaron legalmente la petición para concentrarse. Según los requisitos para celebrar concentraciones y manifestaciones en la vía pública publicados en la web de Interior, "la celebración de manifestaciones, a diferencia de las reuniones, sí debe ser comunicada por escrito a la autoridad gubernativa correspondiente por los organizadores o promotores de las mismas, y con una antelación de diez días como mínimo y treinta como máximo (solamente en caso de urgencia la comunicación podrá hacerse con 24 horas de antelación)".

En la zona, para garantizar la seguridad, había desplegados agentes de tráfico de la Policía Local, así como efectivos de la Policía Nacional, de estos últimos, algunos estaban apostados frente a las puertas de la sede socialista. En concreto, fue en torno a las 19.00 horas del domingo cuando empezaron a llegar los manifestantes, convocados a través de una movilización por redes sociales y, en especial, con mensajes enviados en la aplicación móvil WhatsApp.