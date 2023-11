Jesús Guerrero, gerente del restaurante Casa Mazal, ha sido designado este lunes por aclamación nuevo presidente de la Asociación de Hostelería y Turismo de Córdoba (Hostecor), un cargo que asume con el objetivo de convertir a esta entidad en "la patronal de todos" y de avanzar en la "unión de la hostelería", según ha afirmado.

En su nueva responsabilidad releva a Sergio Rodríguez, gerente del grupo La Carbonería, que ha ejercido cuatro meses esta responsabilidad. Jesús Guerrero afirma que esta tarde ha encontrado un ambiente "convulso" en la asamblea, ya que no ha acudido ningún miembro de la directiva saliente y ha sido necesario contar con un notario "para que levante acta" del relevo en la presidencia.

Además, ha indicado que, de las dos trabajadoras que tiene la patronal, una se encuentra de baja médica y otra no percibe su salario. "El ambiente está convulso, vamos a intentar que no se vuelva a repetir", ha explicado. En su nueva etapa le acompañarán Francisco Mulero, gerente del Mercado Victoria, como vicepresidente de Hostecor; la abogada Elena Lechuga como secretaria general y Elena Rojano como tesorera. A partir de ahora, confían en incorporar a otros compañeros para que se pongan al frente de los distintos sectores que aborda Hostecor.

Crisis en la patronal

Respecto a la situación de la patronal de la hostelería, cabe recordar que Sergio Rodríguez asumió la presidencia de Hostecor después de que Fran de la Torre cesara en la tarea para ser designado asesor en el Ayuntamiento de Córdoba el pasado junio. La última convocatoria de elecciones en la asociación ha registrado dos candidaturas, pero finalmente Rafael San Miguel (que ya intentó llegar a la presidencia en junio, pero acabó formando equipo con Rodríguez) se ha retirado. El gerente de El Capricho ha intentado volver a plantear una candidatura única, esta vez con Jesús Guerrero, aunque no ha sido posible.

Una de las prioridades de Jesús Guerrero será la ejecución de una auditoría para conocer el estado de las cuentas. Según explica, se ha realizado un informe económico por parte de juntas directivas anteriores, pero "queremos que sea una auditoría". Consultado por la posibilidad de que el nuevo equipo encuentre problemas inesperados, señala que "no tememos nada, hasta que no revisemos, no se sabe".

Hay que recordar que, después de lograr la cesión de un espacio municipal en el estadio de El Arcángel para abrir una nueva escuela de hostelería, la patronal renunció a las instalaciones en julio pasado por falta de financiación. Todo ello, tras anunciar el inicio de la actividad en este centro para febrero de 2024.

Jesús Guerrero subraya que llega a la presidencia "con ilusión y con ganas de trabajar para la hostelería". En estos momentos, según se ha avanzado, Hostecor tiene menos de 200 socios. Horeca, la otra asociación impulsada por hosteleros a comienzos de 2022 en Córdoba, cuenta con más de 200 asociados de acuerdo con la cifra facilitada recientemente por su presidente, Miguel Ángel Morales.

De esta forma, uno de los grandes retos del nuevo presidente de Hostecor es avanzar en "la unión de la hostelería". Con esta finalidad, ha invitado a Miguel Ángel Morales a asistir a las reuniones de la nueva directiva para que conozca su trabajo "y si podemos ir uniendo posturas, que vayamos de la mano".

Acerca de una posible integración de ambas asociaciones, apunta que "si se consigue, será perfecto". En esta línea, alude a los compañeros que en estos momentos no se sienten representados por la patronal y señala que "esperamos que con la entrada de la nueva directiva se sientan más representados".