Este lunes dio comienzo de forma oficial el curso académico 2023-24 del Centro Intergeneracional Francisco Santisteban de la Universidad de Córdoba (UCO) con una cita que sirvió para homenajear al profesor Juan de Dios Torralbo, fallecido en septiembre y que impartió clases en el centro durante varios cursos.

El rector, Manuel Torralbo, dirigió unas palabras a la familia y allegados del profesor, entregando a su viuda, Lourdes Millán, un cordobán conmemorativo. Posteriormente, el rector expresó su agradecimiento «a todos y todas los que habéis confiado en el Centro Intergeneracional de la UCO para seguir aprendiendo. Seguís demostrando a toda la sociedad que la edad no es una barrera para el conocimiento y que nunca es tarde para aprender y crecer». La directora del Centro Intergeneracional, Ana Belén Martínez, desglosó los datos de matrícula del centro, que este curso supera los 1.700; de los cuales 1.137 pertenecen a Córdoba, 176 a Montilla, 113 a Pozoblanco, 79 en Lucena, 71 en Puente Genil, 62 en Cabra, 60 en Peñarroya-Pueblonuevo y 52 en Priego de Córdoba. Martínez mencionó, como novedad este año, la solicitud de la acreditación Erasmus+ para programas universitarios de mayores.

El centro ha sido ya admitido en las asociaciones europeas de educación de mayores International Association of Universities of the Third Age (IAUTA) y la European Federation of Senior Students. Otras de las novedades en las que se está trabajando es en la apertura de asignaturas que se impartan en el segundo cuatrimestre de grado y de máster para que los estudiantes del Centro Intergeneracional puedan asistir como oyentes. La directora informó, asimismo, del convenio firmado recientemente con el Banco Santander para la impartición de varios talleres y seminarios sobre formación en banca digital para el alumnado.

Por su parte, el gerente de la UCO, Eulalio Fernández, impartió la lección inaugural en la que puso de manifiesto la necesidad de que se desarrollen las iniciativas adecuadas para promover y aprovechar el talento de los estudiantes senior. «La Universidad, en su conjunto, debe asumir esta situación como un reto para seguir potenciando las líneas de trabajo del Centro Intergeneracional como órgano académico responsable de la formación de este colectivo». apostilló.