Hostecor proclamará como presidente al único candidato, Jesús Guerrero

Jesús Guerrero será proclamado este lunes como nuevo presidente de la asociación de hosteleros de Córdoba Hostecor sin necesidad de que los socios depositen su voto. La retirada de la candidatura a la presidencia de Rafael San Miguel dejó a Guerrero, gerente de Casa Mazal, vía libre hacia la presidencia, al quedarse como el único candidato. Tal y como estaba previsto, la convocatoria de asamblea se mantiene para la tarde de este lunes, a las 17.00 horas, en la sede de CECO, donde tendrá lugar el nombramiento.

El nuevo dirigente de la organización hostelera, que actualmente «tiene menos de 200 socios», según Guerrero, él habría preferido que los socios pudieran votar y elegir. San Miguel ya explicó en su día que intentó aunar posturas con Guerrero, pero no hubo un acuerdo, por lo que anunció no solo su retirada como candidato sino su salida como socio de la entidad.

Guerrero tendrá como mano derecha en su junta directiva al gerente del Mercado Victoria, Francisco Mulero, y a una abogada cuyo nombre desvelará esta tarde que ocupará el puesto de secretaria general.

Auditoría "para tener seguridad de que no haya nada raro"

La intención de Guerrero es llevar a cabo una auditoría del mandato anterior y presentar el resultado a los socios. «En la última asamblea, se nos presentó un informe económico, es decir, un resumen de contabilidad, pero no se ha realizado auditoría para conocer el estado de los bancos, cuotas o subvenciones, algo básico según la ley de asociaciones para cualquier presidente que inicie un mandato». Aunque él formó parte de la junta directiva anterior, parece no tener claro la situación de las cuentas. «Quiero tener la seguridad de que no haya deudas ni nada raro», explicó a este periódico. En cuanto al mal ambiente que rodea a todo el proceso electoral, dijo que es consciente de ello, «pero yo no voy a entrar en polémicas». También le consta que hay socios que han dejado ya o van a dejar en breve la asociación. En este sentido, ha declarado que ha intentado averiguar los nombres de esos socios para poder hablar con ellos, pero no se les ha facilitado la información.

"Objetivo: gestión transparente y trabajar por la hostelería"

Según Guerrero, su objetivo al presentarse a la presidencia, «a petición de varios compañeros», es llevar a cabo "una gestión transparente, dar viabilidad a la asociación y trabajar por la hostelería de Córdoba».

Desde que Fran de la Torre dejó la asociación tras las elecciones municipales de julio para incorporarse como asesor al Ayuntamiento de Córdoba, la asociación parece estar en proceso de desintegración. En aquel momento, dos socios presentaron candidatura: Rafael San Miguel (El Capricho) y Sergio Rodríguez (La Carbonería) aunque finalmente, se unificaron, quedando Rodríguez como presidente. El pasado mes de octubre, la asamblea de Hostecor se reunió para conocer el resultado de una auditoría que según Rodríguez «no mostró nada raro» mientras Guerrero afirma ahora que «no fue una auditoría». Con el nuevo presidente, la asociación vuelve al punto de partida, a la revisión pormenorizada de las cuentas de la entidad.

Sobre el futuro de la escuela de hostelería, Guerrero dice que «será una de las cuestiones a estudiar cuando sepamos la situación».En medio del relevo, Hostecor cambia de sede. Al parecer, el inmueble de la calle Dr. Jiménez Díaz fue alquilado a una empresa por la junta directiva de De la Torre, y la de Sergio Rodríguez, presidente desde agosto hasta ahora, «ha alquilado otra sede en el Centro», afirma Guerrero. Además del cambio de sede, «la secretaria está de baja», señaló, «pero esperamos que esta tarde podamos tomar posesión, recoger todo en el libro de actas y que haya alguien que nos dé las llaves y las claves para empezar a trabajar».