Castañas y castañazos

El otoño se ha estrenado con un carrusel de borrascas que ha costado de momento a la ciudad de Córdoba 1,6 millones. Bernard (la más potente), Cirián (pronúnciese, al parecer, Kiran) y Domingos (que, por cierto, llegó el sábado a la Península) han dejado a su paso más de 1.000 toneladas de restos, ramas, farolas y árboles derribados que operarios municipales -el lunes pasado ya habían echado 900 horas extras, que también habrá que abonar- y empresas privadas están tratando de retirar de las calles desde hace 14 días (12 más de los inicialmente previstos).

Las borrascas también obligaron a cerrar la Ciudad de los Niños y el Botánico, que aún no han podido abrir sus puertas, y dejaron hecho un cuadro los cementerios municipales que a duras penas se sobrepusieron al vendaval para el día de Halloween, antes conocido como de Todos los Santos. Lo único bueno de este intempestivo inicio del otoño -además de las castañas y las gachas, claro está- es que el Ayuntamiento ha contratado a una empresa para que evalúe el estado de salud de 40.000 árboles, muchos ya maltrechos por la sequía antes de Bernard, y la plantación de 800 ejemplares nuevos que dentro de no sé cuántos años darán alguna vez fruto, digo sombra.

El delegado de Infraestructuras, Miguel Ruiz Madruga (menos mal que ha empezado el mandato con fuerza para aguantar tanto ciclón) ha rescatado también el plan de asfalto que ha estado prácticamente parado durante los últimos 4 años, porque quiere que sea un servicio sostenido en el tiempo (lo normal, digo yo). También ha prometido rescatar el plan Mi barrio es Córdoba, que antes se llamó 50 obras para 50 barrios, y que ahora no sabemos cómo se bautizará pero que persigue el mismo objetivo: planificar actuaciones preferentes por distritos y consensuarlas, en la medida de lo posible, con los vecinos. Veremos si se cumple se llame como se llame.

Más trabajo que retirar los restos del temporal va a costarle a la Gerencia de Urbanismo dar respuesta a los agraviados de la recogida neumática de basura, el sistema que el Ayuntamiento obligó a instalar en las urbanizaciones nuevas de la zona de Poniente, que nunca ha funcionado y que nunca funcionará porque el TSJA lo declaró nulo. Las comunidades de vecinos ya se han puesto en manos de los abogados para plantear al Ayuntamiento reclamaciones patrimoniales de entre 120.000 y 125.000 euros que es lo que calculan les costó a cada residencial la instalación. Aunque formalmente Urbanismo sigue diciendo que «aboga por el diálogo» para solucionar el conflicto, lo cierto es que, con abogados ya de por medio, el asunto va requiriendo pasar al plan b.

Mucho más claro que todo eso va quedando el panorama fiscal en Córdoba: conviene ahorrar. Lo que se barruntaba desde hacía semanas -empezó en negación rotunda y terminó en afirmación total- acabó de despejarse el miércoles: Emacsa subirá el agua un 5% de media a partir de junio de 2024. El alza se suma a la anunciada en Sadeco (un 35%) y se acuerda con los votos a favor de PP y Vox, la abstención de Hacemos y el voto en contra del PSOE, que solo estaba dispuesto a sentarse a hablar con una subida cercana al IPC. El alcalde, José María Bellido, y el presidente de Emacsa, Jesús Coca, salieron a explicar el porqué del incremento con tanto afán didáctico que hasta se llevaron a la rueda de prensa unas botellitas para comparar, porque el tamaño no importa pero los precios sí: 5 litros de agua de grifo cuestan 1 céntimo, y una botella de agua de 1 litro, 80.

Vinieron a decir: el agua de Emacsa es muy barata, hay margen para subir y necesitamos hacerlo si queremos invertir y mantener la empresa en equilibrio. ¿Que subimos impuestos? No, no, esto no son impuestos son prestaciones patrimoniales no tributarias que no es lo mismo pero es igual.

Aunque fue muy pedagógica la explicación, se echa de menos en Capitulares el estilo punky de Salvador Fuentes que, resuelto a clavar el estoconazo al contribuyente, recurrió en la que ahora es su casa, la Diputación, a explicar la subida de la tasa de Epremasa de una forma mucho más gráfica: «El 40% es un castañazo. Es muy difícil de digerir». De calé a calé.