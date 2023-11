Los sindicatos UGT y CCOO de Córdoba, y el Sindicato Médico Andaluz (SMA), han calificado, respectivamente, como "caciquismo institucional", "trato autoritario" y evidencia de "formas feudalistas", la destitución, por parte de la gerencia del Distrito Sanitario Córdoba-Guadalquivir, del hasta ahora director del centro de salud de la Avenida de América, en la capital cordobesa, "por firmar un escrito que rechaza la decisión de dicha gerencia de obligar a los médicos de atención primaria a prestar servicio en las Urgencias extrahospitalarias".

El Sindicato Médico de Córdoba ha denunciado este viernes que la dirección gerencia del distrito Córdoba-Guadalquivir traspasó este jueves "una línea roja" al cesar "de forma fulminante" al director del centro de salud Córdoba Centro (de avenida de América) "por apoyar a su equipo en la recogida de firmas que los facultativos están recogiendo en contra de las medidas impuestas y poco comprensibles de esta gerencia".

Diario CÓRDOBA ha preguntado a las autoridades sanitarias de la Junta de Andalucía si quería hacer alguna declaración en torno a estas denuncias, pero no ha recibido respuesta en la actual jornada.

Respaldo al compañero cesado

"No podemos más que aplaudir la valentía de este compañero (con mayúsculas) e insistir en que cada segundo que continúa esta gerencia y sus formas se hace más daño a la atención primaria de los Distritos Córdoba y Guadalquivir y por supuesto, elevar el mensaje al propio Servicio Andaluz de Salud (SAS) y a la actual consejera, Catalina García: si de verdad quieren fidelizar médicos, cuiden mejor a quienes ponen al frente. No son pocos los profesionales que están buscando marcharse de estos Distritos y así nos lo han transmitido, de fidelizar profesionales hemos pasado a espantarlos", ha indicado el Sindicato Médico en un comunicado.

Críticas a la gestión

El SMA recuerda que el 15 de Febrero de 2019 el entonces consejero de Salud, Jesús Aguirre nos dejaba estas declaraciones: “Apuesta por mejorar la Atención Primaria mediante la fidelización de los médicos de familia, mejorando sus contratos laborales, para evitar que se vayan a otras comunidades autónomas, como Murcia, u otros países, como Portugal. La sanidad pública andaluza es magnífica, pero también es un gigante con los pies de barro”.

Según este sindicato, "cuatro años después, no se ha conseguido fidelizar a estos profesionales, que ya no sólo se van a Murcia y a Portugal, sino también al sector privado: la fidelización ha fracasado y el gigante ya no tiene pies y peligra también su cabeza. El asunto es especialmente preocupante no sólo en zonas rurales y de difícil cobertura, sino en zonas donde gerencias de corte antidemocrático y formas feudalistas/neofeudalistas, gestionan desde su nobleza con el único fin de estimular la servidumbre. Es así que la gerencia del distrito de Atención Primaria Córdoba-Guadalquivir ha conseguido mediante estas formas poner en pie de guerra a la inmensa mayoría de médicos que se supone debería fidelizar. Continúan con sus formas de dudosa legalidad y ninguna estética, con un ordeno y mando sin escuchar el criterio profesional (que tienen mucho que decir) de los médicos".

Quejas también de CCOO y UGT

El Sindicato de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de CCOO de Córdoba critica que la dirección-gerencia del Distrito Sanitario Córdoba-Guadalquivir "haya cesado de forma inmediata al único director de un centro de salud que ha defendido a su plantilla. Se trata del director del centro de salud Centro, ubicado en Avenida de América, quien llevaba ejerciendo muchos años la dirección del centro sanitario.

Para el delegado de CCOO en el Distrito Sanitario Córdoba José Antonio Prados, "a destitución del doctor Gregorio Nogales es una muestra más de la actitud despótica del equipo directivo del Distrito Córdoba-Guadalquivir, una actitud que ha levantado ampollas entre el personal sanitario y no sanitario del mencionado centro de salud, ante el trato autoritario y despectivo de Francisco Javier Fonseca y José Antonio Gascón, gerente y director Médico del Distrito respectivamente".

Por su parte, UGT Servicios Públicos también ha criticado este viernes "la destitución del director del centro de Salud Colón tras haber firmado el documento de apoyo a los médicos de atención primaria del distrito sanitario Córdoba-Guadalquivir, a los que se les estaría obligando a cubrir guardias en urgencias dependiendo de las necesidades de estos centros bajo la excusa de la gerencia de que no hay profesionales suficientes para atender las urgencias extrahospitalarias".

Según señaló la secretaria de Sanidad y Servicios Sociosanitarios de UGT SP, Mari Carmen Heredia, “esta acción por parte de Salud sobre un trabajador, aplicando una sanción disciplinaria por verter su opinión con una firma sobre una situación de abuso en la Sanidad de nuestra provincia, no sólo supone una demostración de caciquismo institucional, sino que supone un atentado al estado de derechos y libertades que sostiene una sociedad democrática y de derecho, un atentado contra la libertad de expresión y la libertad sindical”.

Por su parte,