El Sindicato de Enfermería (Satse) ha ganado por mayoría absoluta las elecciones al comité de empresa del Hospital Quirónsalud de Córdoba, celebradas el pasado 31 de octubre, en las que ha obtenido siete delegados.

Según informa el propio sindicato en una nota de prensa, "el Satse ha obtenido un contundente respaldo de los trabajadores del hospital, que es interpretado como la imperiosa necesidad de mejoras sustanciales en el entorno laboral y profesional del centro".

Afirma Satse que estas son las segundas elecciones a comité de empresa en el Hospital Quirónsalud Córdoba, en las que participa el sindicato, que ya tenía mayoría absoluta.

Desde el sindicato se asegura que estas elecciones, "dan un incontestable respaldo a Satse, con vistas a la negociación del próximo convenio colectivo del hospital, en proceso actualmente, para lo que Satse no escatimará esfuerzos ni recursos, a fin de posibilitar la mejora de las condiciones laborales, profesionales y retributivas del conjunto de trabajadores del hospital".

Satse augura una dura negociación colectiva

Finaliza Satse agradeciendo a todos los trabajadores su confianza, asegurando al mismo tiempo que no serán defraudados, y ofrece a la dirección del Hospital Quirónsalud, "diálogo y negociación constructiva como instrumento de trabajo, para entre todos potenciar y mejorar las condiciones laborales del conjunto de trabajadores del ospital", las cuales, añade el sindicato, "son sustancialmente mejorables y ante lo cual Satse no solo no será pasivo, sino que ejercerá con firmeza todos los resortes que permite el estado de derecho". En ese sentido, el Sindicato de Enfermería augura "una negociación dura y complicada, pues los trabajadores del Hospital Quirónsalud en Córdoba no pueden seguir siendo el farolillo rojo de la sanidad privada en la provincia de Córdoba, en lo referente a sus condiciones laborales y retributivas".