«En Córdoba hay mucha cultura de la flor; la gente entiende mucho»

En Córdoba hay gusto por las flores. El reciente festival Flora es un ejemplo de ello, pero también lo son los Patios, un evento muy relacionado con las flores y las plantas en general. Hay además un amplio conocimiento entre los vecinos de cómo cuidar las plantas y las flores. Así lo atestigua la presidenta de la Asociación de Floristerías, Ángela Gómez. El colectivo lleva dos generaciones al frente de este tipo de negocios que encuentran en estas uno de sus mejores momentos. También han recuperado ya las bodas y otro tipo de actividades que se vieron paralizadas por la pandemia. Es un mundo, el de las flores, que ha cambiado mucho en los últimos años.

¿En qué estado se encuentran ahora mismo las floristerías de la ciudad?

Es un negocio de fechas, de modo que, por ejemplo, ahora es un buen momento para la mayoría, aunque no acaban de estar especializadas en difuntos. No es mi caso, yo hago más bodas que trabajo de difuntos. Cada uno de los negocios tiene su especialidad, a unos se les dan mejor unas cosas. Pero ahora es un buen momento para vender flores, aunque cada vez hay más gente joven y los jóvenes van mucho menos que los mayores a los cementerios. Yo llevo 30 años con el negocio y tengo clientes que ya han fallecido y sus hijos no les llevan flores en el Día de los Difuntos porque los incineran. Las costumbres van cambiando con los años.

¿Hay más negocio en las floristerías ahora que antes de la pandemia?

Yo creo que, como todos los negocios, se abren y se cierran. El momento económico es complicado, ya que no somos una actividad de primera necesidad, aunque para mí sí que somos porque estamos en los momentos principales de las vidas de las personas desde que nacen hasta que mueren. A pesar de todo, se nos considera como un artículo de lujo. Cada vez, afortunadamente, tenemos clientes más jóvenes que se preocupan por saber de plantas y tenerlas en su casa. Sobre todo por tener plantas más que flores. Esa al menos es mi experiencia.

Ustedes sufrieron como el que más los cierres de negocios durante la crisis del covid. ¿Cómo lograron sortearla?

Tuvimos que cerrar y cuando se nos consideró como artículo de primera necesidad, porque también tenemos consideración de negocio de alimentos para animales y semillas, nos dejaron abrir. Al principio fue muy duro porque estábamos como todo el mundo, confinados. Después ha habido como un boom, todo el mundo quería tener plantas y flores naturales. En la casa, había esa necesidad que antes no teníamos. No teníamos conciencia de lo que estaba pasando. Ha sido un buen momento para nosotros.

¿Hay ahora más actividad que antes de la pandemia debido a la recuperación de eventos?

Sí, se ha dado una recuperación de las bodas, que se han celebrado mucho. Se aplazaron entonces y se están celebrando después, estamos más normalizados tras el parón que hubo. Las bodas pendientes se están haciendo ahora. De todos modos, las bodas se siguen celebrando y adornando las iglesias como todo lo demás.

¿Cómo es la relación de las floristerías con Flora y los organizadores del certamen?

Nosotros tendríamos que haber hecho un acercamiento a Flora, y me culpo por ello. De todas formas nosotros hemos estado dando talleres hasta ahora. Y han sido gratuitos, hemos estado dando la Escuela Flora y los compañeros han ofrecido los cursos sin cobrar nada. También ha habido una generosidad por parte de estas personas para hacer eso. Este año no ha habido, no se por qué.

¿Y qué pueden aportar las floristerías de Córdoba a un certamen como Flora?

Muchísimo, porque somos los floristas de a pie. En Córdoba la gente está bien informada, muchos de los floristas se han gastado su dinero en formarse. Ahora está la escuela andaluza, que es muy buena escuela y ahí se han formado muchos compañeros. Creo que hay un nivel importante de floristería en la ciudad. El problema es que el asociacionismo es complicado, en floristería y en todo. Nos quedamos en nuestra tienda y hay que salir y relacionarse, eso siempre es positivo.

¿Las flores y otros materiales de las instalaciones se compran en Córdoba o vienen procedentes de otros sitios?

No nos compran los materiales. Eso viene de fuera, de Holanda o de otros sitios de Andalucía. Los floristas de Flora compran en Chipiona.

¿Cómo les beneficia a las floristerías de la ciudad otros eventos como los Patios, muy vinculados también a las flores?

De hecho, es que en Córdoba hay mucha cultura de flor y de plantas. No somos conscientes porque estamos dentro del negocio, pero aquí la gente entiende mucho. Es una tradición que se sigue cultivando, afortunadamente.

¿Y la Semana Santa? ¿Cambian los arreglos florales de los pasos de un año para otro?

En una pequeña medida, sí. Hay floristerías que hacen pasos y hay pasos que los hacen personas que se dedican a otra cosa pero tienen ese gusto para hacer ese tipo de trabajos. Es una cosa muy específica con una característica determinada que no todo el mundo sabe hacer. Cada floristería tiene su especialidad.

¿Echa de menos otras actividades en la ciudad en torno a las flores? En otras ciudades hay mercados dedicados en exclusiva a las flores...

Nosotros hemos hecho bastantes eventos también en plan floral. La asociación, desde que empezaron los padres de los que estamos en el colectivo, hizo bastantes cosas. Hubo colaboraciones con el Ayuntamiento, con la Diputación... con ellos se han hecho eventos importantes. Lo que pasa es que era otra cosa. Ahora sinceramente echo un poco en falta que la gente esté más pendiente de hacer cosas. Va cada uno a lo suyo.

¿Cuáles son las flores más vendidas en Córdoba?

Me lo tengo que pensar. Normalmente las rosas, aunque no se compren todo los días. Una rosa vale tres euros, no es un gran lujo, es lo que vale una cerveza. Nos gusta la variedad, las margaritas... ahora gustan mucho las flores que luego se quedan secas. Primero están naturales y cuando le quitas el agua se quedan secas y quedan bonitas y duran un año o más. Se mantienen un tiempo y por eso se han puesto muy de moda.