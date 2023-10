Tras la pista del ADN

La Ley de Memoria Democrática, que nació para suplir las deficiencias de la Ley de Memoria Histórica de 2007, acaba de cumplir un año. La anulación de las sentencias franquistas y la obligación de que el Estado se hiciera cargo del impulso y la financiación de las exhumaciones (hasta entonces solo las subvencionaba) fueron los dos grandes avances de este edicto al que aún le falta completar su desarrollo normativo. Coincide este aniversario con el inicio de las exhumaciones en Córdoba después de años de briega de los familiares de represaliados por el franquismo. «El tiempo pesa mucho para estas personas, algunas ya muy mayores se han quedado por el camino», recuerda triste Jordi Gordon, de la Asociación Dejadnos Llorar.

Aunque con críticas de tibieza por parte de la oposición, también esta semana el Gobierno de Juanma Moreno rindió cuentas en el Parlamento andaluz sobre la ejecución del primer Plan de Memoria Democrática (2018-22), que ha posibilitado la exhumación de 2.181 víctimas en Andalucía (la identificación positiva de solo 25 represaliados) y la inscripción de tres ubicaciones de la provincia en el Inventario de Lugares de Memoria: la fosa común del cementerio de Nuestra Señora del Buen Suceso y la plaza de la Constitución de Baena, y el refugio antiaéreo de Villanueva de Córdoba.

Los colectivos memorialistas coinciden en valorar positivamente lo logrado este año con la nueva ley estatal, teniendo en cuenta sobre todo que su desarrollo se ha visto afectado irremediablemente por la convocatoria electoral y por el hecho de que aún no se haya constituido el Gobierno central.

Para Luis Naranjo, del Foro de la Memoria, lo importante ahora es que «se conforme un Ejecutivo progresista», con el que espera que haya un desarrollo reglamentario de la ley y un impulso definitivo de las exhumaciones, ya que Partido Popular y Vox anunciaron la derogación del texto si gobernaban. «Donde gobiernan en coalición PP y Vox está habiendo parón e incluso retroceso o derogaciones; donde está solo el PP no está tan claro y, aunque quizá lo hagan con la boca pequeña, lo cierto es que no han paralizado los temas de memoria», apunta Francisco Acosta, director de la Cátedra de Memoria Democrática de la Universidad de Córdoba, que recuerda que la Diputación de Córdoba ha comprometido ya la financiación de esta tribuna en 2024. Jordi Gordon también destaca que en la capital, pese a la situación política nacional, «no ha habido contratiempos», se ha salvado la situación y han empezado las exhumaciones con la alianza de cuatro administraciones de diverso signo político (Ayuntamiento, Diputación y Junta, todos del PP).

Más allá del contexto político y de acciones muy llamativas como el trabajo realizado en el Valle de Cuelgamuros, la ley presupuestada con 13,9 millones se ha empezado a materializar en el ámbito local con partidas para que los municipios inicien sus exhumaciones (3 millones a través de las comunidades autónomas y un millón más a través de la Federación Española de Municipios y Provincias, FEMP). Desde la aprobación del texto, según datos de El País, 2.384 personas de toda España han recuperado los restos de sus familiares.

El movimiento memorialista coincide también en señalar como talón de Aquiles del proceso exhumatorio la falta de un banco nacional de ADN. El Estado adquirió en septiembre el software Bonaparte, un sistema informático para la creación y la gestión de ese banco estatal de ADN que ayude a solventar las dificultades de la identificación de los restos encontrados en las fosas. En enero está previsto que se incorporen a este sistema los 13 laboratorios genéticos que hay en el país.

«Las exhumaciones tienen que servir para que las personas encuentren a sus familiares y no es lógico que no haya una red estatal de ADN y que tengamos un cuello de botella en Andalucía con solo un laboratorio, el de la Universidad de Granada, que pueda hacer estas pruebas», comenta Luis Naranjo.

Además de esta reclamación, los afectados reclaman seguir trabajando en un catálogo de lugares de memoria, en un protocolo de exhumaciones y en un centro estatal de memoria, un museo sobre la represión y la resistencia como el que tiene Portugal en Lisboa. Además, de cara a la exhumación de las fosas de la capital, Dejadnos Llorar pide que se abra la oficina de atención a las víctimas para apoyar el proceso y que «a nivel general se normalice la implicación de las administraciones en las exhumaciones para que las víctimas vean satisfecho ese anhelo de tantos años», añade Jordi Gordon. «Quedan aspectos por desarrollar como el censo de víctimas, pero la mejor noticia es la propia existencia de la ley que aunque limitada es ambiciosa», concluye, por su parte, Francisco Acosta.