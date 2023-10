"El cambio climático no es un tema de derechas o de izquierdas, lo que está en juego es la supervivencia del ser humano"

José Esquinas (Ciudad Real 1945) es un optimista empedernido aunque su discurso suene apocalíptico. «Nuestra generación es la primera obligada a enfrentar el cambio climático, pero también podría ser la última, tenemos que cambiar nuestro estilo de vida para evitar el ecocidio y abrir la puerta a la esperanza». Así describe el momento al que se enfrenta la humanidad en Rumbo al ecocidio. Cómo frenar la amenaza a nuestra supervivencia este investigador que trabajó tres décadas en la organización para la Agricultura y la Alimentación (FAO), un libro donde se apea del lenguaje científico para martillear conciencias. Casado con una cordobesa y padre de una hija de 15 años que llegó al mundo tras su jubilación, dedica su obra a las generaciones futuras desde la necesidad de actuar como «mosquito» para intentar evitar ni más ni menos que la extinción del ser humano.

¿Dónde nace su preocupación por la deriva del planeta?

Yo soy manchego, mi padre y mis abuelos eran agricultores y cuando fui a la Universidad, me pusieron como condición volver en verano al campo a trabajar. En ese momento, pensaba que era un fastidio, pero después me he dado cuenta de que aprendí más en el campo que en la universidad y que mi padre fue mi mejor maestro. Cicerón definió al agricultor como la profesión propia del sabio, la más adecuada al sencillo y la más digna para el hombre libre y José Saramago, cuando recogió el Nobel, aseguró que se había encontrado con mucha gente culta y poderosa y, sin embargo, la persona más sabia que había conocido era su abuelo, que era guarrero y no sabía leer ni escribir.

Esa idea de la sabiduría campesina es muy importante para mí. Cuando llegué a la universidad, apenas había salido de Ciudad Real, pero me definía como ciudadano del mundo. Ahora, tras recorrer más de 130 países, digo que soy español y manchego. Se puede ser localista e internacionalista a la vez si tus raíces son profundas porque tus ramas pueden llegar a todas partes. La diversidad cultural enriquece el mundo porque estamos absolutamente interrelacionados, se trata de enriquecer a la humanidad con lo tuyo. Solo sabes quién eres cuando sabes quiénes son los demás. En esos viajes, empecé a ver el mundo en technicolor, antes lo veía en blanco y negro, no percibía los matices que hay en todo. En ese recorrido vital, he constatado que no estamos aquí para ser más ricos sino para ser más felices, y eso no es posible si no vivimos en armonía con la Naturaleza. Nos enseñan que hay que dominarla valiéndonos de la tecnología, una barbaridad, aunque para ello haya que destruir los equilibrios dinámicos que se han creado a lo largo de miles de años de evolución.

¿En qué momento el ser humano se convirtió en el principal enemigo de la Naturaleza?

La revolución industrial inicia ese proceso, pero entonces nuestra capacidad para agredir al medio ambiente era muy limitada. Luego vino la Revolución Verde, que nos permitió producir más a base de agroquímicos, que aceleran la producción a costa de usar pesticidas y matar abejas, microorganismos y otras muchas cosas que hacen que el suelo se empobrezca y no sea capaz de retener el agua. La ciencia y la tecnología son instrumentos maravillosos si se usan para transformar la tierra en un paraíso, pero si están al servicio de un pequeño grupo que se mueve por la ambición, la ignorancia y el cortoplacismo, la tierra se convierte en un infierno. Antes no podías destruir una selva en meses, ahora ocurre a toda velocidad. En otros periodos históricos, daba tiempo a la regeneración de los ecosistemas, ahora no y cada vez vamos más acelerados, poniendo remedios que son peor que la enfermedad. La diferencia entre una caricia y un bofetón es la velocidad de la mano. Estamos en una progresión geométrica y eso es lo que asusta. Hemos roto todos los récords y previsiones. Estamos jugando a la torre de palillos y si en algún momento quitamos un palillo clave, puede que la gran pirámide que es la vida sobre la tierra colapse.

¿Quién gana en ese proceso de autodestrucción?

Nadie. El problema es que no miramos a largo plazo, nos hemos embarcado en un ciclo perverso, un sistema de vida en el que no tenemos en cuenta que somos parte de la Naturaleza. No existen muchas crisis -económica, financiera, ecológica, sanitaria-- hay una sola crisis que es la crisis ética, de valores, de responsabilidad. La ambición por conseguir lo máximo en el menor tiempo posible, transformando los recursos naturales del planeta -el agua, la diversidad o la energía- en una pura mercancía.

¿Todo es culpa del capitalismo?

Es consecuencia del capitalismo salvaje. Si los recursos naturales del planeta son limitados y perecederos, pero los consumimos a más velocidad de lo que la tierra los genera, estos pasan a ser escasos y entonces se privatizan porque son rentables. Privatizar bienes de primera necesidad permite especular con ellos y así hemos llegado donde estamos. El objetivo no es destruir sino enriquecerse. Pero todos contribuimos a esta rueda porque consumimos mucho más de lo que necesitamos, todos somos responsables, no solo las grandes corporaciones.

Usted lleva años con este discurso. ¿Siente que predica en el desierto?

La inmensa mayoría no oye mi discurso y entre quienes lo oyen, hay de todo. Cuando hablo, intento sembrar semillitas, consciente de que unas cuajarán y otras no, de eso se trata.

Según relata en su libro, empezó en la FAO con un puesto técnico hasta que se implicó políticamente y eso casi le cuesta el puesto.

Durante el Franquismo, me vi involucrado en posiciones democráticas no muy simpáticas al régimen y acabé aceptando una beca para irme a California. En esa etapa, recorrí en autoestop América Latina y vi que había muchas formas de vivir y que era posible sentirse en casa en otro país. De vuelta a España, tuve la oportunidad de irme a la FAO y servir al mundo entero, empecé a trabajar sobre los recursos genéticos y la biodiversidad agrícola recolectando material para conservarlo en bancos antes de que se perdiera, para intentar frenar el proceso de pérdida de biodiversidad. Un pequeño puñado de variedades uniformes y estables estaban «invadiendo» el mundo para aumentar la productividad. Pero hubo un momento en que me planteé el por qué se estaba perdiendo la biodiversidad, las causas de la uniformización de las especies. Y ahí me di cuenta de que todo era consecuencia de la mercantilización, porque las variedades comerciales y comercializables, por ley, tienen que ser uniformes y estables y no cabe otra cosa aunque estas sean las que necesitan más agroquímicos. No había causas técnicas sino políticas. Entonces defendí la necesidad de regular y proteger la biodiversidad con un acuerdo internacional y empecé a ser molesto. «Dar limosna a los pobres es propio de un santo, preguntar por qué son pobres es de comunista», decía un obispo brasileño. A pesar de todo, hablando con los países más pobres, a veces clandestinamente, logramos firmar un tratado internacional de recursos fitogenéticos que hoy está ratificado por los parlamentos de 160 países. En 2012, me dieron un premio por algo que casi motiva mi expulsión.

¿Qué le llevó a escribir este libro, a quién va dirigido?

Cuando recorrí el mundo en los años setenta , vi que cada país era distinto, existía un gran mosaico, con la diversidad necesaria para evitar la vulnerabilidad. Al volver a esos países después, he observado que ahora todos son iguales, todos siguen las mismas tendencias, las mismas modas y un único sistema agroindustrial. La idea del dominio de la naturaleza se expande y solo quedan reductos en los pueblos indígenas. La historia de la humanidad se ha escrito con pequeños experimentos de prueba y error que han hecho que la civilización que fracasa desaparezca y sea sustituida por otra. En este momento, estamos haciendo un único experimento global de prueba y error y si este fracasa, nos iremos todos al carajo. Hay un conflicto entre lo que la tierra puede soportar y lo que le exigimos. El secretario general de Naciones Unidas, Ántonio Guterres, ha dicho: «Hemos abierto las puertas del infierno», y es verdad, estamos transformando la tierra en un infierno. Este libro quiere llegar a todo el mundo, pero sobre todo a los jóvenes, por eso está dedicado a mi hija y a los hijos de Mónica G. Prieto, la periodista que me ayudó a escribirlo.

¿Cree que los jóvenes nacidos en la era digital tienen herramientas para luchar contra esta realidad?

Creo que sí, pero hay que lograr que despierten. El problema es que ellos no van a llegar a tiempo, las cosas van demasiado rápido, somos nosotros los que debemos actuar.

¿Estamos en un punto de no retorno?

Mientras haya vida hay esperanza. No tenemos derecho a ser pesimistas, la situación es tan grave que no podemos permitirnos ese lujo que nos llevaría a la inacción. Esto es como el cuento de las dos ranitas que caen a un cuenco de leche y no pueden salir. Una se resigna y muere, la otra empieza a moverse y al batir la leche, se transforma en mantequilla y puede saltar. Hay que pelear hasta el último momento porque se puede, pero cada uno tiene que hacer su parte. El camino más largo siempre comienza con un paso.

Deme algunos datos que muestren la magnitud del problema.

En el mundo, 832 millones de personas pasan hambre, lo que provoca 17 millones de muertes al año, unas 35.000 muertes diarias, cinco veces más de las que causó el covid en el momento más agresivo. Al mismo tiempo, el número de personas obsesas o con sobrepeso se ha disparado. Hasta 2005, la cifra de hambrientos era superior a la de personas obesas o con sobrepeso. Hoy hay 2.000 millones de personas con sobrepeso u obesas, más del doble que de hambrientos. Pero la obesidad también causa enfermedades no transmisibles como los cánceres, la diabetes... y dispara el gasto en medicinas hasta el punto de que los países europeos gastamos 700.000 millones de euros en fármacos para combatir esas enfermedades en lugar de invertir en alimentación sana y en el consumo de productos de cercanía. Esa cantidad es dos veces la cantidad asignada para la PAC. El consumo irracional está detrás de esa agresión a la salud y al medio ambiente.

Cuando yo era pequeño, el alimento era sagrado, no se podía tirar, besábamos el pan. Hoy no solo tiramos el pan, tiramos el jamón porque ha caducado. Cada día, empleamos más de 4.000 millones de dólares en armamento, cantidad suficiente para alimentar a todos los que mueren de hambre ese día. Con el 2,5% de lo que gastamos en Occidente en salvar a las bancas, se podría erradicar el hambre en la faz de la tierra. En 1933, J.F. Kennedy dijo en el primer congreso mundial de alimentos que había medios para erradicar el hambre de la tierra en esa generación, solo hacía falta voluntad política para hacerlo. El problema es que no existe esa voluntad, al contrario se usa el hambre como arma política. Lo hemos visto en la guerra de Ucrania y en Israel. Hoy producimos un 60% más alimentos de los que se neceitan para alimentar a toda la humanidad, el sistema agroalimentario es responsable del 29% de los gases de efecto invernadero que causan el cambio climático. Producir más significa más impacto en el medioambiental. Pero ¿dónde va ese excedente? 1.300 millones de toneladas de alimentos al año, un tercio de la producción mundial, se desperdicia en el camino o va a la basura. La ciudadanía es corresponsable porque el 30% de los alimentos que tiramos van en su envase después de haberlos comprado «por si acaso». Ese desperdicio no es inocuo. Para producir lo que nadie se come, usamos 1.400 millones de hectáreas, una cuarta parte del agua dulce que se usa en un año y para su transporte, 300 millones de barriles de petróleo, ya que, en lugar de consumir productos de cercanía, el alimento medio que comemos recorre entre 3.000 y 4.000 kilómetros para llegar a España.

Los datos ponen los pelos de punta, ¿cómo se sostiene una economía con esas cifras de desperdicio?

Se sostiene porque cuanto más se compra y más se vende, más sube el PIB de un país, esto se supone que es bueno para la economía tal y como está planteada. Las guerras suben el PIB porque se vende y se compra más armamento. Pero el PIB no mide el bienestar de las personas ni la armonía con la naturaleza. El desarrollo se mide por el crecimiento mercantil económico, que no tiene nada que ver con la felicidad. Por eso, hay que cambiar los indicadores aunque los intereses creados y el sistema actual se resista a que eso ocurra.

¿Qué responsabilidad tienen los gobiernos en esta situación?

Hay que concienciar primero a la sociedad de que el tiempo es limitado, de que la destrucción de los ecosistemas lleva a la destrucción del planeta y la desaparición de la especie humana. Nos estamos comportando como un virus en La Tierra y si esto no cambia, acabará por expulsarnos. El planeta no está en peligro, está en peligro el ser humano. La previsión para las próximas dos décadas es que haya más de 1.000 millones de muertos debido al cambio climático. Movimientos como el de Greta Thunder, bendita sea, vienen de la necesidad de tomar conciencia, que crece por los desastres que estamos viendo. En la cumbre de la Tierra de 1992, se acuñó el concepto de «el que contamina paga». El único país que dos meses después tenía un proyecto de ley en este sentido fue Holanda, pero no solo no se aprobó sino que el Gobierno cayó por ese proyecto. No había conciencia social, ni se entendía el por qué de la medida. La conciencia social tiene que ir por delante y eso no es solo votar, es salir a la calle y practicar la desobediencia civil que es un derecho. El cambio climático no es un tema de derechas o de izquierdas, lo que está en juego es la supervivencia de la humanidad"

¿La supervivencia se ha convertido en una utopía?

Lo que es utópico es creer que si seguimos como estamos vamos a sobrevivir. Si miramos atrás, era una utopía acabar con la esclavitud, reconocer los derechos de los negros, parar el apartheid y se consiguió. Unamuno decía que una utopía lo es hasta que cinco personas creen que es posible y pasa a ser una posibilidad. Hay que creer que es posible para que los ambiciosos no ganen la partida.

Usted es optimista. ¿Por dónde hay que empezar?

Hay soluciones políticas e individuales y tienen que aplicarse ambas. Se han hecho cosas, tenemos la agenda 2030, que es absolutamente necesaria, pero insuficiente porque no ataca a la raíz del problema. Una de las cuestiones que no toca es usar el PIB, el crecimiento económico, como medidor de desarrollo. Hay otros indicadores como el índice de bienestar o el índice de progreso que deberían sustituir al PIB. Otro gran déficit de nuestro sistema es la herencia para las generaciones futuras, que no consumen ni votan y por eso son ignoradas por completo. Es necesario crear la figura del defensor de las generaciones futuras en los parlamentos que ante cualquier nueva norma valore e informe del efecto que tendrá en sus defendidos. Ya hay países que lo tienen. Además, hay que establecer una norma que obligue a que el que contamine paga, que esté obligado a reparar ese daño para desincentivar la producción que daña la Naturaleza. La huella ecológica de nuestra generación no puede pasar a nuestros hijos y nietos. Cuando esto no sea suficiente, hay que contemplar el reconocimiento del ecocidio y juzgar los daños irreversibles al medio ambiente como crimen contra la humanidad. Por último, hace falta un Parlamento Climático Mundial donde el peso recaiga en la sociedad civil que puede luchar por ideales y no por intereses. Esto no es una utopía. La ONU es imprescindible, pero no suficiente.

¿Y los ciudadanos?

Los ciudadanos tenemos que pensar globalmente y actuar localmente. No solo hay que gastar menos agua o combustible o reciclar, hay que consumir solo lo necesario y tener en cuenta qué es lo que compramos. Mi poder como consumidor es más grande que como votante, porque puedo incentivar un sistema de producción u otro. Hay que actuar como el colibrí que intenta apagar el fuego gota a gota para «hacer su parte» y como el mosquito («quien diga que eres demasiado pequeño para tener impacto en la sociedad es que nunca ha dormido con un mosquito en la habitación», afirma). Habrá que ser colibrí y mosquito, movilizarnos dentro de nuestras posibilidades, reivindicar y dar apoyo social a quienes quieran atajar los problemas de todos. No nos podemos quedar parados, ya no para tener un futuro mejor sino para que exista un futuro.

¿Puede usted dormir con esas certezas en la cabeza?

Sí, porque hago mi parte. Si no, no podría dormir.