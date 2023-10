Bernard, el arboricida

Si en Córdoba había ya un problema grave por la falta de sombras, Bernard ha colmado el vaso de nuestras carencias con el arboricidio de 250 árboles y los daños a otros tantos ejemplares, algunos tan bellos como la ceiba de Orive. Con todo, y a pesar de que le dimos casi más bombo a la caída de la custodia de San Rafael (obra del siglo XVIII que se reparará o se replicará), la muerte de un vecino de la calle Motril golpeado por una plancha metálica fue la nota más triste e irreparable de todas las incidencias del temporal. DEP.

El Ayuntamiento y los empleados municipales de Infraestructuras (esos que estuvieron en la picota el mandato anterior), Sadeco, Emacsa, Policía Local y bomberos se afanan desde el domingo en devolver la normalidad a la ciudad. Costará tiempo y dinero. El alcalde, José María Bellido, y el delegado de Infraestructuras, Miguel Ruiz Madruga, informaron el lunes de que se destinarán 1,6 millones a un plan de contingencia y, aunque inicialmente se estimó que se necesitarían 24 horas para poner todo en orden, el miércoles se admitió que el daño había sido peor de lo previsto. Aún hoy pueden verse apilados por las calles de Córdoba ramas y troncos de los árboles derribados, que bien podrían --hecho ya el daño-- servir ahora de leña. El Ayuntamiento estudia, de hecho, darle una segunda vida a los restos de la poda, mientras amplía irremediablemente el plan de plantación que había previsto en septiembre.

El temporal también se llevó por delante una noticia importante que con la ventolera pasó desapercibida. La legalización de la primera parcelación en Córdoba: Cuevas de Altázar. Medio centenar de familias recibieron el domingo los títulos de propiedad de sus viviendas gracias a un proceso de casi dos décadas y una inversión de más de 2 millones que también los dotará de servicios de electricidad, agua y saneamiento. De Urbanismo hay que celebrar que también esta semana se sentaron por fin a hablar de veladores y otros obstáculos por salvar en la vía pública responsables políticos, vecinos y hosteleros. Y sumen una celebración más: el nombramiento del alcalde como presidente de la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP), un paso más en su carrera política.

Estamos a la espera de que Emacsa desvele ya si habrá o no habrá ‘manguerazo’

Por otro lado, el Pleno aprobó el jueves las ordenanzas fiscales para 2024 que proponen la congelación de la mayoría de impuestos y tasas, la bajada de seis de ellos, la mejora de las bonificaciones del IBI para familias numerosas, y la subida de la tasa de la ayuda a domicilio. Ésta es, de momento, la única que subirá el año próximo además del basurazo, la tasa de Sadeco (una prestación patrimonial no tributaria que cobra directamente la empresa municipal de basura). El expediente salió adelante con una advertencia de la Intervención y el fantasma de Montoro planeando de nuevo por el salón de plenos: al recaudar 805.000 euros menos se podría incumplir el techo de gasto.

El debate sobre ordenanzas es la antesala del de los presupuestos que, dice la primera teniente de alcalde, Blanca Torrent, están cocinándose a fuego lento. De momento, algunas empresas públicas han ido aprobando los suyos (Sadeco, Vimcorsa o Aucorsa) y estamos a la espera de que Emacsa desvele ya si habrá o no manguerazo. Será lo que el PP quiera porque, recordémoslo, tiene mayoría absoluta y ya no necesita ni a Cs --están casi todos ahí, con ellos-- ni a Vox. Ya que hablamos de dinero destacaremos también la renuncia a dos proyectos municipales que debían financiarse con fondos Edusi: la vía verde de Cerro Muriano y la conexión del Alcázar con la Alameda del Obispo. Ambos se quedan en el tintero por la incapacidad del gobierno local de ejecutarlos a tiempo. También corre peligro una subvención de 400.000 euros para la climatización de un colegio que la Agencia Andaluza de la Energía reclama al Ayuntamiento por no haberla justificado de manera conveniente.

En el ámbito cultural, apuntar que la Junta de Andalucía encontró por fin las llaves de la Biblioteca del Estado y que el presidente andaluz, Juanma Moreno, vino en persona a colocar los primeros volúmenes en sus estanterías: un facsímil de la revista Cántico y obras de Antonio Gala. Ahora solo queda abrirla.