El Consejo del Movimiento Ciudadano (CMC) urge a que se produzca una "cambio radical en la política de parques y jardines que se ha estado desarrollando en los últimos 20 años, que no satisface a nadie". Para el CMC "faltan árboles en la ciudad o se han plantado especies inadecuadas; además, no existe ni ha existido capacidad de regarlos, mantenerlos o podarlos de forma adecuada".

En cuanto a la propuesta del PP de realizar un plan director de arbolado complementado con una ordenanza sobre zonas verdes con efectos jurídicos, el CMC asegura que "es correcta, pero no es suficiente si desde ya no se adoptan medidas para incrementar el personal y los medios técnicos para atender a la arboleda de la ciudad". "El sistema mixto de gestión de los parques y jardines mediante personal municipal, empresas externas contratadas, nuevos parques y urbanizaciones diseñados por Gerencia de Urbanismo y limpieza de pequeños jardines por Sadeco está claro que no acaba de funcionar" insiste la organización. Para ello, "es necesario un sistema integrado de gestión de las zonas verdes y los grandes parques, basado en criterios de sostenibilidad".

"Las últimas propuestas sobre plantación de arbolado de forma intensiva en los próximos años solo tienen sentido si a la par se asegura que se van a podar regar, tratar o mantener de forma correcta los árboles que se planten; se puedan reponer los que se pierdan; y se eviten los tocones y los alcorques vacíos; así como que no se convierta en normal que los árboles se autopoden en nuestros parques. Una ciudad verde y que se enfrente al cambio climático tiene que ser compatible con la seguridad de las personas, las viviendas, las aceras y otros bienes. Pero para ello, se necesita dotar al área del personal y medios oportunos, de los que actualmente carecen".

El Consejo del Movimiento Ciudadano urge a que se convoque la comisión del árbol con presencia vecinal para que se puedan debatir técnicamente las propuestas necesarias sobre plantación, reposición y mantenimiento del arbolado. Igualmente, apela a que el presupuesto municipal de 2024 sirva para empezar a contar con medios suficientes tanto personales como técnicos. Requiere también a la Gerencia de Urbanismo a que obligue a urbanizaciones verdes y seguras que alivien del calor, pero que luego se puedan mantener. Y espera que Emacsa apueste por el agua regenerada para el riego de nuestras zonas verdes