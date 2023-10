Cruz Roja Córdoba, una mano amiga para los mayores que sufren la soledad no deseada

"Llevaba casi 20 años cuidando de mi marido, aislada, con muy poco tiempo para mí y cuando él se fue, en diciembre del año pasado, me di cuenta de que estaba muy sola". Es el testimonio de Pepi, una de las usuarias del programa de Cruz Roja en Córdoba contra la soledad no deseada de las personas mayores. La soledad es un sentimiento que cada persona vive de un modo distinto y que puede convertirse en una condena si no es fruto de una elección sino de una realidad sobrevenida.

Como muchos mayores, Pepi tiene hijos, pero le faltaba una red social a la que acudir. "Mi hijo menor se ha venido a vivir a casa por si me caigo, como me pasó hace poco, él tiene pareja y tiene su vida, pero entre semana me echa una mano cuando lo necesito", relata. A pesar de su presencia, ella buscaba recuperar las relaciones sociales que había perdido en su tiempo como cuidadora. "El programa de Cruz Roja me ha cambiado la vida, he podido hacer nuevos amigos y amigas y tener actividades con ellos". María Torralbo es la coordinadora del programa de mayores de Cruz Roja en la provincia. Para ella, «la soledad no deseada es una pandemia invisible, un sentimiento terrible», afirma, «una realidad que afecta a la salud física y emocional de las personas». En esas circunstancias, "cada persona tiene un proceso vital diferente y llegan a nosotros por distintas vías", explica, "hay quien se da cuenta de que se siente especialmente triste, que ha perdido personas importantes, que no tiene a quién acudir cuando quiere compartir las cosas importantes y pide ayuda". Otras personas llegan derivadas por los centros de salud o los servicios sociales. "También tenemos una red de comercios amigos en distintos barrios donde dejamos pegatinas con el teléfono de Cruz Roja para que nos llamen cuando identifican a personas a las que ven más tristonas o que han sufrido alguna pérdida", explica Torralbo, que recuerda que el programa es gratuito y no requiere ser socio de la organización. "Nosotros llamamos a esos mayores y planificamos un modo de actuación con cada persona que puede ir de acompañamiento, ventilación emocional, actividades grupales, les preguntamos qué cosas les gusta hacer para que participen en actuaciones en compañía con otras personas", comenta la coordinadora, que considera que la soledad no deseada es a menudo más acusada en personas con pocos recursos, sobre todo, cuando hay problemas de movilidad reducida que le impiden romper el aislamiento. Los voluntarios, un pilar de la ayuda María José es voluntaria de Cruz Roja. Los voluntarios constituyen uno de los pilares básicos para el desarrollo de la mayoría de los programas de la entidad. Ella misma está jubilada desde hace unos años de su trabajo como administrativa del hospital Cruz Roja y ahora acompaña a personas que se sienten solas y deprimidas. "Los voluntarios estamos para lo que ellos necesiten, ya sea para acompañarles al médico o alguna gestión que tengan que hacer de papeleo en el banco, a la luz, para dar un paseo o simplemente para que tengan a alguien con quien hablar un ratito en su casa, porque hay muchos mayores que ni siquiera pueden salir", comenta María José. La jornada de Cruz Roja ha estado presidida por Cándida Ruiz, presidenta de la entidad en Córdoba, y con las autoridades del ámbito social del Ayuntamiento, la Diputación y la Junta de Andalucía, además de empresas patrocinadoras del programa de mayores. Todos ellos han mostrado su compromiso en la lucha contra esta pandemia que tanto sufrimiento genera en un colectivo tan numeroso. Algunas de las actividades previstas para celebrar el día de la Banderita no se han podido llevar a cabo por la lluvia. Lo que sí se ha mantenido -y es ya casi una tradición en el Día de la Banderita de Cruz Roja en Córdoba- es la actuación en el arranque de la jornada de un grupo de estudiantes de la Escuela Superior de Arte Dramático (ESAD), quienes han combinado poesía y canciones para incitar a la reflexión sobre la temática en cuestión.