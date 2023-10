El Partido Popular de Córdoba ha calificado este jueves en un comunicado como «chapuza» la Ley de Bienestar Animal del Gobierno de España porque «genera incertidumbre y alarma social entre la población».

Así lo ha manifestado la senadora del PP cordobés Cristina Casanueva tras mantener un encuentro de trabajo con el Colegio Oficial de Veterinarios de Córdoba, en el que también han participado la senadora Lorena Guerra y la diputada nacional Isabel Prieto.

Casanueva ha lamentado que esta nueva ley del Gobierno de PSOE y Podemos, que entró en vigor hace unos días, «esté creando gran inseguridad y sobre todo alerta social en la población, ya que muchas familias no saben lo que va a pasar con sus animales domésticos».

Según ha explicado la senadora, a pesar de que la Ley ha entrado en vigor «no es de aplicación en muchos ámbitos porque hay 42 menciones a un posterior desarrollo normativo, y en muchos no sabemos cuánto tardarán en hacer ese reglamento. Es incomprensible que haya entrado en vigor una ley que tiene muchas partes que no son de aplicación, pero que generan confusión e inseguridad jurídica en la población que recurre a los veterinarios para resolver sus dudas», ha afirmado la senadora popular.