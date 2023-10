El exvicepresidente socialista del Gobierno en la época de Felipe González, Alfonso Guerra, ha presentado esta tarde en Córdoba su último libro, La rosa y las espinas, una obra que se basa en unas conversaciones con el cineasta cordobés Manuel Lamarca que cuajaron en un documental del mismo nombre. El acto, en la Facultad de Ciencias del Trabajo, ha estado deslucido por la lluvia y apenas han acudido un centenar de personas al auditorio. De ellas, casi ningún estudiante, algunos cargos públicos del PP y ninguno del PSOE. El documental, grabado en Sevilla y con posproducción en Córdoba, no se ha estrenado aún, pero el libro ya está a la venta.

Guerra realizó un breve repaso sobre algunos momentos históricos de España, plagado de referencias culturales. Citó a Pompeyo Trogo -aunque sin nombrarlo-, historiador del siglo I a.C. que definió un rasgo de los hispanos prerromanos que todavía se aprecia en los españoles: "Los hispanos pelean por todo, y cuando no encuentran enemigos fuera, los buscan en casa. Nunca estamos conformes con nuestra realidad. Somos el único país del mundo al que le gusta celebrar todo, menos la fiesta nacional".

Las dos Españas

Esa idea de una España dividida, o la teoría de las dos Españas, es clave en el discurso de Guerra porque le sirve para justificar la importancia de la Constitución de 1978, la única que fue concebida para todos los españoles, aunque para ello todos tuvieron que renunciar a algo. Guerra recordó en su conferencia que cuando Franco estaba muriendo hubo "una presión de la sociedad para que los políticos se pusieran de acuerdo. Y se ponen de acuerdo, y hacen una constitución que dura ya 45 años y más que va a durar, porque se hizo con muy buena visión histórica".

España tiene una tradición constitucional que dura ya más de dos siglos, desde la primera de 1812 (sin contar documentos anteriores como cartas otorgadas, estatutos reales o fueros). Pero todas menos de la 1978, según Guerra, "se hacían solo para media España, y así durante casi dos siglos". Por eso, en opinión del exvicepresidente del Gobierno, las constituciones anteriores duraban poco tiempo.

Los defectos de la Constitución

Guerra es consciente de que la Constitución de 1978 tiene hoy muchos detractores. "No satisface plenamente a nadie, porque todos tuvieron que soltar algo. Para algunos es un entreguismo, cuando en realidad es un éxito. Todos soltamos un poco y así podemos vivir todos", dijo en su charla. Él mismo confiesa que, si estuviera en su despacho, "cambiaría 90 artículos (la Constitución actual tiene 169), pero eso no sirve para nada porque hay que hacerlo por acuerdo".

Guerra, que no da puntadas sin hilo, también expresó su decepción con la deriva socialista actual. No solo de su propio partido, sino de toda la socialdemocracia europea, que no ha sabido adaptarse a los cambios sociales del nuevo milenio y la globalización. En sus propias palabras, "no estoy conforme con la orientación del PSOE. La socialdemocracia ha perdido el norte de lo que defendía" porque, según explicó en su charla, el capitalismo ha movido el centro de gravedad de la producción -un sistema económico a cuyos problemas pueden enfrentarse los partidos de corte social- a las finanzas -una estructura mucho más difusa y difícil de controlar-. Guerra puso como ejemplo la crisis de 2007-2008, de carácter financiero, a la que Europa respondió recortando el gasto, justo lo contrario de lo que había hecho Estados Unidos.

El documental y el libro

La rosa y las espinas, como documental, no se ha exhibido en ningún festival de España, pero ha ganado premios en certámenes en el extranjero como en la India o en Canadá. Se presentó al festival de San Sebastián, donde fue rechazado porque, según su director Lamarca, no había espacio, aunque sí lo hubo para la presentación de otro documental sobre el etarra Josu Ternera. Ni Guerra ni Lamarca entienden la aceptación del documental en el extranjero. "Yo no he visto el documental, porque verme a mí mismo durante dos horas y media es una tortura", dijo con guasa el exvicepresidente.

La producción fue asumida al completo por Lamarca, ya que ninguna compañía ni plataforma de streaming quiso implicarse. "Es un documental muy voluntarioso", señaló Lamarca. El libro, sin embargo, ha tenido una buena acogida y en un mes tras su publicación ya va por la cuarta edición.