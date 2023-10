Bajas que no se cubren y alumnado que no avanza en la materia porque no tiene profesor que la imparta. CSIF y CCOO de Córdoba han alertado de la escasa convocatoria de plazas que se está produciendo en las últimas semanas en la provincia. Según Antonio Pachón, responsable del área de Educación de CSIF Córdoba, "cuando empieza el curso, habitualmente salen dos convocatorias de plazas Sipri por semana".

Sin embargo, desde principios de octubre, solo se han convocado la mitad, destinadas a cubrir las vacantes de larga duración, pero con muy pocas plazas para las sustituciones de bajas cortas. Esta situación es llamativa en el Cuerpo de Maestros, que cuenta con una plantilla de más de 1.300 maestros entre los que todas las semanas hay alguien que se pone enfermo o que solicita algún permiso de boda u otras circunstancias personales. Desde el 5 de octubre, solo se han convocado a cuatro maestros para sustituciones. Según Pachón, la consecuencia de este parón en los colegios de Primaria es que "los centros se están viendo obligados a utilizar a los profesores de refuerzo para sustituir a los maestros que faltan, lo que deja sin refuerzo al alumnado que lo necesita y redunda en la calidad del sistema". CSIF reclama a la Junta que si los maestros de refuerzo van a servir para cubrir esas bajas, "dote a los colegios de al menos dos personas para garantizar que los alumnos que necesitan ese extra lo reciban". CSIF denuncia la falta de cobertura de las vacantes y las bajas en las escuelas infantiles públicas de Córdoba El responsable de Educación de CCOO, Francisco Cobos, coincide en el diagnóstico. "Las convocatorias de sustituciones están siendo anormalmente pobres este curso en Córdoba, aprovechando los festivos que se dan en octubre y que han hecho que haya clases que estén hasta 15 días sin maestro". El objetivo de la Junta de Andalucía, según Cobos, "es el ahorro económico en la partida de Personal, pese a las consecuencias en la calidad y el freno en el ritmo de aprendizaje de los menores". El portavoz de CCOO, que asegura tener constancia de que hay centros de la provincia en los que hay necesidad de sustitutos cuyas plazas no se han convocado, afirma que los permisos de boda no se están cubriendo aunque hay orden de hacerlo. En Secundaria, también han detectado un freno en la bolsa de empleo, especialmente acusado en determinadas especialidades como Historia o Francés, donde la carga lectiva este año "se ha reducido considerablemente y las bolsas apenas se mueven". Según Cobos, "hay profesores de estas especialidades que se están yendo a Aragón porque ven que aquí apenas van a poder trabajar". CCOO sospecha que "aunque la Junta de Andalucía anunció la incorporación de profesores de refuerzo en Secundaria para Córdoba, la plantilla no ha aumentado porque esos profesores han ido a cubrir las vacantes del sistema como jubilaciones o bajas de larga duración y no a incorporar más personal de refuerzo para los institutos". Cuando se produce una baja de corta duración en este ámbito, "son los profesores de guardia los que están acudiendo a las aulas, pero no pueden dar clase, con lo que no se avanza materia y hay un parón en las asignaturas donde se produzca la no sustitución", concluye.