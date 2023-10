¿Cómo surge Elrow?

De mi cabeza, de la de mi hermana y de un grupo de locos amigos de Barcelona. Fue de casualidad. Los domingos por la mañana intentábamos que la gente se disfrazara y formara parte de un espectáculo matutino. No queríamos que fuera un festival de noche, oscuro, donde la gente viniera por reenganche. Conseguimos desde el primer momento que el público se levantara con energía para formar parte de lo que hacíamos. Poco a poco ha ido evolucionando en un sinfín de temáticas hasta alcanzar el ámbito internacional. Este año haremos 100 show en todo el mundo, somos unos 5.000 trabajadores indirectos y 250 directos todo el año. Hacemos unas 70 ciudades en todo el mundo. Yo soy la sexta generación de promotores. Mi familia comenzó en este sector en el año 1870.

¿Qué supone vuestro formato creativo y temático?

Nos da mucho margen a la hora de poder expresar nuestra marca. A partir de nuestro salto a Londres comenzamos a crear grandes escenarios y escenografías que viajan por todo el mundo. Tras Londres seguimos por Holanda. Obviamente hacíamos eventos por todo el mundo, pero esos fueron nuestros primeros festivales. El primero de España, de más de 35.000 personas, fue en Madrid justo después de la pandemia, en 2022.

¿Y en qué nivel están?

Desde Madrid la marca fue creciendo a nivel mundial, no solo porque es un festival musical sino porque incorporamos todo el contenido cultural y creativo de grandes compañías de teatro de calle, juegos, interacción con el público…, y eso lo ha hecho diferente al resto de festivales de música. Celebrarlo, en parte, durante el día, ayuda mucho a que la gente se identifique con la marca y quiera participar de lo que hacemos.

¿En qué momento se encuentra actualmente en España?

Hemos crecido mucho a lo largo de los dos o tres últimos años y siempre buscamos diferentes oportunidades por España para lograr creativamente el objetivo.

«Faltan apenas 14 días y creo que llegaremos a colgar el cartel de 'sold out'».

Recientemente pasó por la Costa del Sol, concretamente en Vélez-Málaga. ¿Qué tal fue?

Muy bien. Fueron más de 40.000 personas. Lo hicimos en verano y fue la segunda edición. Pensábamos que solo iba a ir gente del sur, pero conseguimos que viajaran más de 5.000 personas del norte (País Vasco, Madrid, Barcelona, Valencia…). Estamos consiguiendo que cuando Elrow organiza un evento en cualquier punto muchos fans de todo el país aprovechan para hacer turismo y disfrutar del evento.

Realmente aporta mucho al sector hotelero y hostelero, ¿no?

Efectivamente. No solo se llena el evento, sino que se nota en los hoteles, la restauración, los supermercados, etcétera.

¿Qué esperan de Córdoba?

Estamos muy contentos. Nos llamó la atención Córdoba porque es una ciudad donde no pasan muchas cosas. No es una capital que digas que va todo el mundo allí. Y como tenemos confianza en el público andaluz, que nos sigue, dije de seguir adelante y ofrecer algo diferente que nunca se haya hecho en la ciudad. La respuesta está siendo muy buena. Faltan 14 días y creo que llegaremos a colgar el cartel de ‘sold out’. Hemos vendido en torno a 5.000 tickets, pero después tenemos gente repartida de toda Andalucía. También vienen algunos de Madrid y de Barcelona. Hemos cogido un buen fin de semana, como es Halloween, un momento para salir de fiesta. Tengo muchos amigos que vienen de Barcelona e Ibiza, que no han venido nunca, y aprovechan para pasar 3 o 4 días en Córdoba, porque quieren estar ahí desde el jueves hasta el domingo.

¿Qué propuesta presentan en Córdoba a nivel creativo?

La combinación será muy interesante. Vamos a instalar dos decorados nuevos que nos han hecho nunca en Andalucía. Uno, que es el show ‘Horroween’, con una nueva temática que la estamos fabricando de cero en las naves de Barcelona, y otra muy grande, que la hacíamos para grandes festivales. Ambas son carpas y Elrow está cubierto al 100%. Una es para 10.000 personas e integramos un decorado que hacíamos en Holanda e Inglaterra y lo movemos a Córdoba para hacer una mega decoración. Ninguna se ha visto nunca en el sur.

¿Cómo se distribuye?

Tenemos un escenario principal tematizado con Halloween, en una carpa para unas 10.000 personas que la traemos de Bélgica, que dan un toque diferente al resto de festivales que hay en la península, y después instalamos un segundo escenario para otras 10.000 personas, que ya utilizamos en Holanda e Inglaterra, donde tenemos los sonidos más ‘tecnos’ y duros. Después tenemos multitud de activaciones, juegos, ¡la gente se podrá incluso casar…! Habrá un poco de todo.

«Estamos todos focalizados para ofrecer un gran evento en Córdoba».

¿Cuántos artistas participarán?

Tenemos más de veinte artistas y para que se hagan una idea, estaremos más de 1.500 personas trabajando. Solo para la parte de animación, actores, zancudos y compañías de teatro en la calle, que vienen de toda España, vamos a trabajar con más de 200 personas. El dispositivo es bastante grande, el esfuerzo es más que considerable. Queremos que el evento salga de diez. Estamos trabajando mucho con toda la parte de operaciones y demás para mejorar el show que hicimos en Málaga. Estamos todos focalizados para ofrecer un gran evento en Córdoba.

¿Qué mensaje lanza a los lectores?

Que vengan a verlo. Es un evento diferente, que no han visto jamás en la ciudad, donde hacemos que el público sea parte activa del espectáculo. No nos gusta asociarnos con la parte oscura de música sino que vamos mucho más allá. El esfuerzo que hacemos a nivel colectivo y traer toda la parte creativa de toda España se nota en el espectáculo. Para poder hablar es bueno verlo para que se entienda el grado de complejidad de lo que hacemos en todo el mundo y que sepan que somos una marca global que viaja por todo el Planeta. Somos nacidos en Huesca, vinimos a Barcelona a hacer Elrow y ahora estamos en todo el mundo. Marcas como esta llegan a Córdoba para aportar un contenido creativo y cultural mucho más allá de la parte musical.

¿Estarás en Córdoba?

Si. Por primera vez. Tenemos el mismo día un evento en Londres y otro en Madrid, pero me toca conocer Córdoba. Estaré cuatro días, durante el premontaje, montaje y show.