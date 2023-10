El Reina Sofía aconseja elegir el anticonceptivo adecuado por el posible riesgo de trombos

Con motivo del Día Mundial de Lucha contra la Trombosis, el hospital universitario Reina Sofía insta a la prevención de esta patología, que constituye la tercera causa de muerte cardiovascular, después del infarto y el ictus. Dicha dolencia, expone la responsable de la Unidad de Enfermedad Tromboembólica del hospital Reina Sofía, la especialista en Medicina Interna Ángeles Blanco, afecta a entre 1,5 y 3 personas por cada 1.000 habitantes de media en España, lo que en el caso de Córdoba equivale a que se registran entre 1.200 o 2.400 nuevos casos cada año de estos episodios.

Entre los factores de riesgo de la enfermedad se encuentran la edad, el exceso de peso y el tabaquismo. Además, en la mujer, también puede influir el uso de anticonceptivos orales combinados o estar embarazada, situaciones que coinciden con la etapa fértil de la mujer y con el periodo en el que laboralmente es más productiva, destaca esta especialista.

«La mujer que decide tomar anticonceptivos debe hacerlo con la mayor seguridad posible, siendo aconsejada por un especialista en Ginecología o médico de atención primaria, profesional que debe saber detectar, mediante preguntas a la paciente, si ésta puede esta presentar factores de riesgo de trombosis, para así elegir el anticonceptivo más adecuado a su perfil», explica Ángeles Blanco.

Factores de riesgo

Si una mujer pesa 100 o más kilos, presenta un índice de masa corporal (IMC) superior a 35, su edad sobrepasa los 37 años y fuma más de 10 cigarrillos al día va a tener contraindicados los anticonceptivos hormonales con estrógenos y progestágenos, ya que esta medicación, combinada con los citados factores de riesgo, eleva el riesgo de desarrollar trombosis, precisa Blanco.

«Para estas mujeres hay otras opciones de anticonceptivos, que sólo llevan progestágenos», aclara esta especialista. Ángeles Blanco apunta que, cuando un médico prescribe un anticonceptivo debe informar a la mujer de todos los síntomas de la enfermedad tromboembólica y de embolia pulmonar, aunque la frecuencia de estos episodios sea baja. Así, la paciente sabrá reconocer los indicios en caso de que aparezca alguno, como pueden ser la inflamación, palpitaciones o fatiga, y se pueda hacer un diagnóstico lo antes posible, ya que esta patología puede llegar a ser grave e incluso mortal.

«Es una enfermedad cuya frecuencia aumenta con la edad, ya que se ve también influenciada por la inmovilidad, infecciones graves, insuficiencia venosa, entre otros factores», añade.

Testimonio de una paciente

La cordobesa Ana Escribano es paciente de la doctora Blanco. A pesar de no presentar los factores de riesgo de edad avanzada, tabaquismo ni exceso de peso, cuando tenía 30 años requirió ingreso en el Reina Sofía al sufrir una trombosis venosa profunda pulmonar bilateral. En esos momentos esta cordobesa pasaba muchas horas sentada porque estaba opositando y también estaba tomando unos anticonceptivos que no eran los más adecuados para ella, ya que Ana presentaba un índice de coagulación alto y no lo sabía porque no le hicieron el necesario análisis de sangre, previo a tomar anticonceptivos, que lo hubiera determinado.

Ana Escribano notó que se le inflamaba mucho la pantorilla izquierda, después palpitaciones, se ahogaba al andar, aunque realizaba actividad física habitual, hasta que un día no pudo ni levantarse de la cama. «Empecé con la pierna y cuando ingresé ya tenía los dos pulmones afectados y un ventrículo. Tuve que estar tres días en la uci», cuenta esta paciente que, aunque ya hace vida casi nornal, siente que este episodio le ha condicionado la vida.