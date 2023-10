Profesionales sanitarios cordobeses se vuelcan con misiones solidarias

Una cifra bastante destacable de profesionales de la sanidad cordobesa colabora con distintas iniciativas solidarias, que se desarrollan tanto en la provincia, como en España y el extranjero, gracias a permisos que le conceden en sus trabajos o cogiéndose días de sus vacaciones, para participar en estas misiones.

Algunos de estos trabajadores cuentan con amplia experiencia en cooperación como es el caso de Concha Ruiz Villén, especialista en Anestesia del hospital universitario Reina Sofía, y otros, como el especialista en Oftalmología del Reina Sofía Fabio Contieri, han probado por primera vez este año.

Contieri ha participado recientemente en una de las expediciones médicas solidarias que lleva a cabo la Fundación Elena Barraquer en Madagascar a lo largo de todo el año. Y nada más volver, ya ha decidido que volverá a repetir el próximo año.

El ejemplo de Fabio Contieri

La misión de este oftalmólogo se desarrolló en un hospital público de Antananarivo, capital de Madagascar. Se desplazaron desde España once profesionales sanitarios, incluyendo a especialistas en oftalmología, un anestesista y una enfermera, que ejercen en Córdoba, Martorell, Badalona o Argentina.

En total, durante esta expedición, señala Contieri, fueron operados 375 pacientes de entre 15 a 85 años, sobre todo de cataratas. Fabio Contieri, que lleva 14 años vinculado al Reina Sofía, resalta que ha sido una «experiencia inolvidable», porque «allí te enfrentas a una realidad distinta a la de España», con pacientes afectados de unos problemas que les han surgido a una edad media inferior a lo habitual en países más desarrollados, teniendo en cuenta que su esperanza de vida también es más baja y que en esta nación cuentan con muchos menos recursos sanitarios.

Para abordar estas patologías, la misión de la Fundación Elena Barraquer pone a disposición de los profesionales que se involucran en estas expediciones la tecnología necesaria. «Animo a mis compañeros sanitarios a participar al menos una vez en la vida en este tipo de experiencias, porque para mí esto es la esencia de la medicina, poder ayudar a personas que, sin este tipo de acciones, no tendrían a lo mejor oportunidad de curarse. Además, aquí se desarrolla un trabajo en equipo, todos vamos a una. Es algo como mágico», añade este médico del Reina Sofía.

La intensa trayectoria de Adoración Muñoz

Una intensa trayectoria solidaria acumula la enfermera del distrito Córdoba-Guadalquivir Adoración Muñoz. Desde hace ocho años colabora con la oenegé de los hermanos Maristas Solidaridad, Educación y Desarrollo (SED) en Costa de Marfil. En marzo del próximo año volverá a esta nación africana para colaborar en el dispensario, en los paritorios, en programas de nutrición, vacunación e higiene de manos. «Esta oenegé va desarrollando diferentes proyectos para impulsar en la zona un laboratorio, una farmacia, comprar medicamentos, entre otras iniciativas», relata.

También Adoración Muñoz forma parte de la oenegé Solidaridad Enfermera del Colegio de Enfermería, que colaboró el pasado año, por ejemplo, con Cáritas y Cruz Blanca, a la vez que, junto a muchas más enfermeras cordobesas, contribuye desde hace 15 años a la formación de población inmigrante en el Centro de Atención a la Mujer Inmigrante María Rivier. Esta entidad está a cargo de las hermanas de la Presentación de María, gracias al respaldo de la fundación Miguel Castillejo y este año está contando además con una ayuda del Instituto Municipal de Desarrollo Económico y Empleo de Córdoba (Imdeec).

«Gracias a la formación que reciben muchos inmigrantes en este centro se preparan para poder ejercer como auxiliares de geriatría o de cuidados en el domicilio, que les permiten obtener un trabajo. Con este fin, desde hace varios años se realizan cursos on line para impartir esta formación, así como de manipulación de alimentos, camarero, entre otros», destaca esta enfermera, que ejerce desde hace 7 años en el centro de salud de Huerta de la Reina. Además, Adoración Muñoz colabora con Cáritas en la parroquia del barrio de Las Margaritas, ya que para ella la labor de enfermería no sólo comprende atender la salud física, sino también la psíquica y la espiritual. «Muchas personas enferman porque no tienen recursos, porque están solas, porque nadie les escucha. Como creyente me da alegría ver que mi vida y mi profesión la dedico a los demás», añade esta enfermera.

La premiada anestesista Concha Ruiz

En septiembre el Ministerio del Interior concedió distinciones a los integrantes del equipo Start, que participaron en el operativo humanitario desplegado por la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (Aecid) en Turquía como consecuencia del terremoto que hubo en febrero.

La anestesista Concha Ruiz y la psiquiatra y residente de Medicina Preventiva y Salud Pública Carmen Aguilar, del Reina Sofía, recibieron la Cruz de Isabel la Católica y la Cruz de la Orden del Mérito Civil, respectivamente. Concha Ruiz se desplazó desde el primer momento a Turquía, con el primer contingente del equipo Start, que tenía como misión montar en el lugar un hospital de campaña. Dicho hospital estuvo atendiendo una media de unos 200 pacientes al día, combinando asistencia en atención primaria con la quirúrgica.

Ruiz ha formado parte de otras misiones sanitarias solidarias, como el dispositivo humanitario desplegado por el Gobierno español en Mozambique tras el paso en 2019 de un ciclón. Anteriormente, esta especialista integró a su vez el equipo del hospital Reina Sofía que contribuyó a poner en marcha el programa de trasplante pulmonar en Cuba y participó en expediciones sanitarias solidarias en República Centroafricana, Tanzania, la franja de Gaza o Ecuador.

La primera experiencia para Carmen Aguilar

Para Carmen Aguilar, sin embargo, la labor que desempeñó con el equipo Start en Turquía supuso su primera misión sanitaria solidaria, a través de la oenegé Médicos del Mundo. Su labor se centró fundamentalmente en prestar atención a la salud mental de la población en aquellos difíciles momentos.