Nueve investigadoras y treinta y ocho investigadores de la Universidad de Córdoba (UCO) han sido incluidos en la última edición del ranking de la Universidad de Stanford, en el que se presenta un listado del personal investigador más destacado del mundo, según informa la propia UCO.

En la versión 2023 de este ranking elaborado por el profesor Ioannidis de la Universidad de Stanford, la UCO aumenta su presencia pasando de 45 a 47 investigadores que se encuentran en el 'top' de sus áreas de investigación. Además, la UCO también destaca en 5 áreas en las que antes no aparecía: Allergy, Horticulture, Networking&Telecommunications, Pathology y Urology&Nephrology.

La base de datos, que utiliza Scopus como fuente de información de producción científica, amplía a más de 200.000 el personal de investigación estudiado. La metodología de este ranking analiza tanto la trayectoria profesional de los investigadores como la actividad científica en el último año estudiado, 2022. Teniendo en cuenta este detalle la UCO deja de incorporar cinco investigadores y añade siete a esta nueva actualización de la lista de Stanford.

Los criterios

Según su metodología, se proporciona información estandarizada sobre citas, índice h, índice hm ajustado por coautoría, citas de artículos en diferentes posiciones de autoría y un indicador compuesto (puntuación c). Asimismo, se muestran datos separados para el impacto a lo largo de la carrera y, por separado, para un solo año reciente. Se proporcionan métricas con y sin autocitas y la proporción de citas con respecto a artículos que citan. Las grandes disciplinas analizadas son 22, divididas en un total de 174 subcampos. La selección se basa en los 100.000 científicos principales por puntuación 'c' (con y sin autocitas) o un rango percentil del 2% o superior en el subcampo. Dicho indicador 'c' es el valor que permite ordenar las posiciones de cada uno de los investigadores.