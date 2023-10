La Dirección General de Tráfico (DGT) está desarrollando hasta este domingo en las carreteras cordobesas y del resto de la región una nueva campaña específica de vigilancia de las distracciones y del exceso de velocidad durante la conducción, según ha expuesto este miércoles la subdelegada del Gobierno accidental en Córdoba, Herminia López. López ha presentado esta campaña, que cuenta con el respaldo de la asociación cordobesa de lesionados medulares Aspaym, en la carretera de Palma del Río, A-431, junto a la jefa provincial de Tráfico, Piedad Sánchez.

La subdelegada del Gobierno accidental ha precisado que los servicios de control y vigilancia de tráfico de esta campaña serán llevados a cabo por la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil, así como por parte de las respectivas policías locales de la capital y municipios". "Con esta iniciativa queremos dejar constancia que el exceso de velocidad incide sobre la seguridad vial, tanto en el aumento del riesgo de los siniestros durante la conducción, como en el incremento de la gravedad de las lesiones de los accidentados. La velocidad inadecuada es el tercer factor concurrente más habitual en los siniestros de tráfico y en los que tienen víctimas mortales", ha expuesto Herminia López, que ha agradecido la colaboración en esta campaña, como en años anteriores, de la asociación Aspaym.

Por su parte, la jefa provincial de Tráfico ha recordado que el lema de esta iniciativa de concienciación es No corras, no bebas, no cambies de ruedas. Se trata, ha recalcado, de que los conductores sepan que es importante respetar las normas e ir con el debido cuidado en la carretera. En esta ocasión, nos vamos a centrar en la vigilancia de la velocidad, que es una causa que provoca un mayor aumento de los accidentes, sino también la gravedad de los mismos. Es el tercer factor causante de los accidentes de tráfico, sin olvidar del alcohol y las distracciones, que son igualmente motivos frecuentes. Aconsejamos que se respeten las normas, los límites de velocidad y que se adecue la conducción a las circunstancias de la carretera y a los factores meteorológicos.

Testimonios de dos lesionados medulares

Cristóbal Cobos, un joven de 21 años que sufre una lesión medular, ha querido apoyar con su presencia esta campaña que lleva a cabo la DGT junto a Aspaym. Cristóbal ha explicado que llevaba año y medio de conductor, pero una distracción que tuvo al volante en 2021 le obliga a tener que usar desde entonces una silla de ruedas, mientras que Paco Pedrosa, también afectado por una lesión medular, ha relatado que fue víctima de un accidente de tráfico cuando un coche que se saltó un semáforo impactó contra la moto que él pilotaba en Córdoba.

Cristóbal ha animado a que los conductores se conciencien de que deben evitar las distracciones, poniendo todos sus sentidos en el volante. Y Paco ha recalcado la colaboración de Aspaym en este tipo de campañas, "porque somos la viva imagen de lo que pasa cuando no se respetan las normas de tráfico".