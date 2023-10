El Hospital Universitario Reina Sofía ha iniciado este año un programa de actividad física con fines terapéuticos, dirigido a personas que van a ser sometidas a un trasplante de progenitores hematopoyéticos. El objetivo de esta iniciativa, impulsada por las Unidades de Hematología y Rehabilitación, es conservar la capacidad funcional del paciente durante su ingreso hospitalario en una cámara de aislamiento, así como mejorar su estado de ánimo, ya que está demostrado que el ejercicio físico contribuye al bienestar emocional, según informa el propio centro hospitalario.

El programa comenzó en marzo de este año y, desde entonces, son ya 15 las personas que han participado en el mismo. La previsión es alcanzar los 65 pacientes que al año reciben este tratamiento en las cámaras de aislamiento. Según ha explicado la supervisora de Rehabilitación, Manuela Mejías, “se trata de un programa muy útil, ya que hacemos un trabajo individualizado, teniendo en cuenta no sólo sus capacidades físicas y sus necesidades terapéuticas, sino también sus expectativas emocionales”.

Para ello, la enfermera de pretrasplante del Reina Sofía realiza una serie de cuestionarios validados, (IPAQ, ESAS, Timed Up and Go Test) previos al ingreso, y el fisioterapeuta realiza una valoración el día posterior al ingreso del paciente. Tras la misma, se indican los ejercicios que deben realizar con una demostración práctica para que puedan aclarar cualquier duda. Asimismo, se ha dotado a la Unidad de Hematología de material de apoyo para la realización del programa, como pedales, lastres de peso, mancuernas, rulos, bandas elásticas, etcétera.

Ventajas

La supervisora de Hematología, Raquel Alba, explica también que “mantener la condición física es fundamental para un regreso a las actividades habituales de la vida cotidiana tras el alta hospitalaria. Hay que tener en cuenta que, entre las fases del trasplante, la del ingreso hospitalario puede llegar a ser muy prolongada y pueden surgir complicaciones que mermen la capacidad física del paciente, de ahí la importancia de estar en la mejor forma física posible para reducir algunos de los síntomas propios de la enfermedad”. En este sentido, el ejercício físico permite reforzar la función inmune, las funciones respiratorias, cardiovascular o reducción del riesgo de estrés, entre otras cuestiones.

Fases

Para conseguir estos objetivos, el programa se inicia desde el ingreso y se lleva a cabo durante toda la estancia bajo la supervisión de los y las fisioterapeutas. Los ejercicios propuestos están dirigidos a tonificar musculatura y movilizar articulaciones de miembro superiores e inferiores, además de control de tronco y estabilidad para el mantenimiento de la marcha. El programa se estructura en tres fases: una primera sesión de fisioterapia al ingreso, en la que se lleva a cabo la toma de contacto y la presentación.

La segunda etapa consiste en la visita al paciente dos veces por semana. Se realiza un refuerzo de lo que la persona ingresada necesite dando nuevas pautas de entrenamiento si fuese necesario. En estos momentos se reevalúa el estado funcional y se corrigen los ejercicios si fuese necesario.

Y, la fase final, en la que hay una última sesión de fisioterapia que consiste en la valoración final al alta, realizando de nuevo los cuestionarios para valorar la actividad física de la persona y se plantean objetivos de mantenimiento en domicilio.

Para facilitar la adherencia al programa y la ejecución del mismo, se han elaborado también una serie de guías prácticas que el paciente puede consultar desde su móvil a través de un código QR que le lleva a la plataforma de la Escuela de Rehabilitación donde encontrará vídeos y pautas para llevarlos a la práctica.

Este programa se ha desarrollado siguiendo el modelo del Grupo Español de Trasplante Hematopoyético (GETH), de ejercício terapéutico en el trasplante de progenitores Hematopoyéticos y asesorados por el Hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo, que viene desarrollando este programa desde 2021.