Sin duda alguna, el invierno es la época en la que más se dispara el consumo de electricidad y de gas. Cuando las temperaturas descienden, las estufas, las bombas de calor y los sistemas de calefacción se vuelven más necesarios que nunca. Las subidas que la luz y el gas han experimentado a lo largo de los últimos años, no obstante, han convertido dichos meses en un verdadero quebradero de cabeza para muchas personas, y es por eso que algunos buscan alternativas como TodoLuzyGas. En semejante situación, pues, saber los métodos para ahorrar en luz y gas durante el invierno se ha convertido en algo que todos deberíamos tener en cuenta.

Conseguir la mayor eficiencia posible en el hogar, una nueva necesidad

Durante los tres meses que dura el invierno, aunque en determinadas regiones el frío se puede alargar, el gasto energético asciende de forma sensible. De hecho, se calcula que la mitad del gasto anual se produce durante ese período, tanto si recurrimos a sistemas de calefacción por gas como si empleamos estufas eléctricas. Y por eso, precisamente, hemos de ahorrar en la medida de lo posible. Lo que debemos comprender, no obstante, es que dicho ahorro no pasa por no usar energía, sino por evitar que el calor escape de nuestros hogares. Para lograr este fin, la forma más sencilla será aislando bien puertas y ventanas, aunque el aislante de pared también puede convertirse en una solución para quienes viven en las regiones más frías. Si es necesario, además, podemos recurrir a las contraventanas.

Por otro lado, lo adecuado es que la temperatura dentro del hogar se mantenga alrededor de los 21 °C. Después de todo, tengamos en cuenta que, a partir de ahí, nuestra factura aumentará cerca de un 7 % por cada grado extra. Para lograr el clima idóneo sin sobrecargar nuestra factura, pues, el uso de termostatos inteligentes será una opción a considerar.

El conocimiento es poder

Estar informados en todo momento acerca de lo que estamos gastando es primordial para lograr ese ahorro tan esperado. Así, deberíamos entender la factura de gas o de luz. Si sabemos si tenemos contratada una tarifa regulada o de mercado libre, o analizamos los costes regulados asociados al punto de suministro, sabremos si estamos gastando de más. Y lo mismo ocurre con los impuestos, que forman una parte interesante del gasto total.

Por otro lado, deberíamos tener claro qué gasta más en nuestro hogar. Conocer y controlar el consumo de cada dispositivo será un método eficaz para saber, en caso de estar gastando demasiado, de qué podemos prescindir para bajar el precio de las facturas.

¿Nuestra compañía eléctrica es la más adecuada?

Aunque esencialmente ofrecen el mismo servicio, no todas las compañías energéticas cuentan con las mismas tarifas. Por eso, habrá ocasiones en las que, para evitar consumir más de lo necesario, o para no pagar en exceso, la opción más inteligente será cambiar de compañía electrica. Este suele ser un paso bastante sencillo de realizar, aunque, una vez más, la información será vital para llevarla a cabo de forma satisfactoria.

Por supuesto, las diferentes comercializadoras siempre tratan de llamar la atención de sus potenciales usuarios con todo tipo de ofertas; no obstante, no debemos dejarnos deslumbrar, y hemos de consultar las condiciones a largo plazo. Una vez hayamos estudiado las tarifas, y no tengamos facturas pendientes con la compañía anterior, podremos elegir con cabeza.