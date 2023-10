El huevo kinder

Como los huevos Kinder, la semana municipal encerraba una sorpresa, un juego y una chocolatina en su interior. La sorpresa, en realidad, era una bomba de relojería cuyo tic tac empezó a sonar cuando se hizo público el orden del día del consejo de administración de Sadeco, que incluía la actualización de la tasa de basura. Al parecer, nadie del PP cayó en la cuenta de explicarle a la ciudadanía con antelación, pedagogía y vaselina la sorpresa. Tampoco cayó nadie en comentarlo, así de pasada, con el Consejo del Movimiento Ciudadano, y mucho menos con la oposición porque, total, de sobra es sabido que nunca le va a dar la razón. Así que los cordobeses se encontraron de sopetón y sin anestesia con el juego y unas instrucciones básicas para montarlo: vale, las ordenanzas fiscales del 2024 bajarán, pero recogerles los residuos les va a costar un 35% más caro, ¿oído?

El alcalde, José María Bellido, que fue el primero en reconocer el fallo de planificación, argumentó la subida con un planteamiento temporal: no se suben desde 2017; con una tesis económica: si no se suben las tasas, Sadeco entrará en quiebra, y con un argumento político: hay que subirlas para poder pagarle «a Pedro Sánchez» el impuesto de vertederos, que le cuesta al Ayuntamiento 3 millones al año.

El portavoz socialista, Antonio Hurtado, habló de «basurazo», y replicó al alcalde que si no ha subido la tasa estos años es porque no le ha convenido (elecciones); que Sadeco no puede entrar en quiebra porque presta un servicio esencial; y que el impuesto de vertederos es de recaudación autonómica, así que las quejas, «a Juanma Moreno».

Los de Vox quisieron ir un poquito más allá. Calentar el ambiente. Hablaron de «sablazo» y pidieron a los cordobeses que se dejen de mamandurrias y se echen a la calle como si fuera una manifestación en contra de la amnistía para protestar por el «atraco fiscal».

Mucho más enigmática resultó la postura de Hacemos Córdoba que en el consejo de administración votó a favor de subir la tasa, al parecer por un error en la comunicación interna de la coalición. Pensemos, por ejemplo y esto es ficción, que IU dio instrucciones de votar no, Podemos entendió que abstención y Más País terminó votando sí por equivocación (y eso que no había botón). Como en ese juego del teléfono en el que el primero dice «oído», y el último termina escuchando «otorrinolaringólogo». Públicamente el portavoz de la coalición de izquierdas, Juan Hidalgo, ha tratado de dulcificar la versión, advirtiendo de que la aprobación de la tasa solo es inicial y que podrán cambiar más adelante su sentido del voto.

Por lo demás, la semana ha estado marcada por la tragedia de Murcia, que pone de manifiesto la fragilidad de los sistemas de vigilancia de las administraciones y el riesgo que entraña para un ayuntamiento no ejecutar sus propias órdenes de cierre a locales sin licencia. En Córdoba, se ha anunciado con acierto que la Gerencia de Urbanismo, los bomberos y la policía darán una batida por los locales de ocio nocturno para garantizar que todo --licencias, medidas de seguridad y antincendios-- está en orden.

En materia urbanística se ha registrado un importante avance en la construcción de la Córdoba del futuro, con la licitación de un nuevo barrio, Huerta de Santa Isabel Oeste, con capacidad para 3.663 viviendas. Además, leo con estupor de ciudadana de intramuros, que en lo que algunos convenimos en llamar en genérico «la zona del Hipercor» están pendientes de construcción no solo ése sino dos barrios más: Ciudad Jardín de Poniente O2 y Ciudad Jardín de Poniente O3 (de la originalidad de los nombres, ya si eso hablamos otro día), y que a estos debemos sumar el futuro barrio de Puerta de Córdoba (por la carretera del Aeropuerto), otro en la zona de Urende, otro en el Cordel de Écija y, quién sabe si algún día, uno más en la Ciudad de Levante. Esperemos que para cuando estén activos estos proyectos, las hipotecas estén más asequibles y los materiales de construcción, menos caros.

La chocolatina del huevo semanal, en verdad, la estuve buscando ayer en el desfile de Star Wars (los soldados interestelares no tiraron ni caramelos); si alguien se ha comido la mía, que me lo diga por favor.