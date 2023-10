Más País Andalucía ha anunciado hoy en Córdoba, donde se celebra su quinta asamblea, su integración en el movimiento Sumar, para contribuir a su desarrollo orgánico, territorial y apertura a la ciudadanía. “Tenemos la suerte de que las ideas de Más País Andalucía y su proyecto están presentes en Movimiento Sumar. Tenemos que seguir dando lo mejor de nosotros mismos. Porque el mundo va cada vez peor. Porque no es solo el PP o Vox. El problema es más profundo. Es una sociedad individualista y superficial que te vende que el éxito depende de tu físico o del tu dinero. Y olvida los valores. Y eso es lo mejor que tenemos. Así que a partir de hoy, salgamos a la calle.

De hecho, el documento político titulado Sumar para tiempos extraordinarios, donde se propone la integración de Más País Andalucía dentro de movimiento Sumar, ha sido ratificado por unanimidad entre los militantes asistentes a la asamblea autonómica del partido.

Un acuerdo amplio

Por su parte, el portavoz federal de Más País, Íñigo Errejón, ha pedido este sábado al PSOE un acuerdo "amplio y social" de legislatura que a día de hoy "no tenemos" a pesar de "dar la bienvenida" al presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, por "pronunciar por primera vez la palabra amnistía" durante la cumbre de líderes europeos celebrada en Granada.

En declaraciones a los periodistas, durante el descanso de la 5º Asamblea de Más País Andalucía celebrada en Córdoba, Errejón ha señalado que Sánchez "por primera vez reconoció que la amnistía es una solución constitucional adecuada, justa y correcta para encauzar políticamente un problema político que nunca debería haber salido del carril de la política, del diálogo y de la democracia".

"Nosotros le damos la bienvenida al señor Sánchez a la amnistía, es lo que hemos defendido siempre y nos alegra que se incorpore, pero le tenemos que decir que hace falta también avanzar en el otro carril, en el carril social", ha advertido Errejón, aunque ha reconocido que el "acuerdo territorial con la amnistía y con la posibilidad de un nuevo acuerdo entre pueblos está bastante avanzado".

Una legislatura al tran tran

No obstante, ha instado al PSOE a "no despistarse" y a "avanzar también en la agenda social", ya que los españoles necesitan un gobierno "no de consolidación, no una legislatura al tran tran, sino una legislatura sólida, potente, larga y al servicio de la mayoría social".

Asimismo, y ante el rechazo del PSOE a la propuesta de Sumar sobre la amnistía, Errejón ha señalado que la propuesta de la coalición de izquierdas se hará pública "el próximo martes", pero ha matizado que es una propuesta de "Sumar, que es una fuerza política autónoma" y que no se trata de una propuesta acordada con otros partidos como ERC o Junts.

"Nosotros estamos negociando con el resto de fuerzas políticas y en las negociaciones tenemos un estilo de negociación que ustedes ya conocerán, que es un estilo discreto y responsable", ha argumentado Errejón, que ha insistido en que "presentamos lo que pensamos nosotros" y no se levantarán de una mesa "hasta que llegamos a un acuerdo".

"Estamos bastante convencidos de que vamos a llegar a un acuerdo", ha asegurado el líder de Más País, quien ha pedido al PSOE que la "valentía" que ha tenido con la "amnistía" la tenga "para el control de los precios, garantizar el derecho a la vivienda o subir el salario mínimo" y así lograr un acuerdo "amplio, social y duradero" para la investidura de Sánchez y una legislatura que "a día de hoy no tenemos", ha concluido.