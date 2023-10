Proxi, M&A, Mercadona y Alsara abrirán sus nuevas tiendas en Córdoba en breve

La ciudad de Córdoba y otros municipios de la provincia asistirán en los próximos días y semanas a la apertura de nuevos establecimientos de alimentación, un sector que continúa expandiéndose con proyectos de nueva creación y con la modernización de locales. De este modo, Proxi, M&A, Mercadona y Alsara han confirmado la inauguración de tiendas con las que se implantan en zonas de expansión o renuevan su oferta.

En la zona de Poniente de la capital, en la calle Escritora Emilia Pardo Bazán, Proxi ha previsto abrir una tienda en torno al 20 de octubre. Se trata de un local de 160 metros cuadrados, al que ha destinado una inversión de alrededor de 150.000 euros y donde trabajarán una decena de profesionales.

Las fuentes consultadas señalan, entre las principales ventajas de la marca, que atiende al público los 365 días del año, en horario de 8.15 a 22.00 horas, y que ofrece «precios competitivos». También avanzan que en esta tienda han realizado "una apuesta importante en inversión" e introducirán como novedad las etiquetas electrónicas, pequeñas pantallas que sustituirán al papel para ahorrar en este material.

Además, esta cadena de distribución avanza que pondrá en marcha una nueva tienda antes de que acabe el año. Para ello, prevé que la próxima semana comiencen las obras en un local ubicado en el barrio de la Fuensanta, en el número 44 de la Plaza Escultor García Rueda.

La segunda M&A llega a Cabra

De su parte, Supermercados Populares inaugurará en los próximos días una tienda M&A en la localidad de Cabra, en la calle Redondo Márquez. El establecimiento (ampliación del antiguo Óptima) tiene 550 metros cuadrados y el proyecto ha recibido una inversión de 300.000 euros. En este caso se crearán también una decena de empleos.

La empresa cordobesa recuerda que se trata de la segunda tienda de estas características que abre en Córdoba. La primera se inauguró el pasado marzo en la capital, frente al hospital provincial, "y vino a revolucionar el concepto de supermercado convencional, ya que se trata de una tienda en formato discount urbano que permite hacer la compra diaria con grandes descuentos", subraya.

En cuanto a Supermercados Piedra, esta firma ha programado diversas reformas que comenzarán a partir del mes de enero de 2024, una vez finalizada la campaña de Navidad. Las fuentes consultadas destacan que en septiembre ha abierto la tienda de Manuel de Sandoval, tras una ampliación y reforma integral donde ha invertido en torno a 400.000 euros.

Baena estrena un súper de Mercadona el lunes

Otro proyecto que se inaugurará en breve es el nuevo supermercado de Mercadona en el municipio de Baena, que iniciará su actividad el 9 de octubre. Los detalles de la iniciativa se conocerán el día de la inauguración. La apertura de esta tienda supondrá el cierre de la actual «por no responder a los estándares de la cadena».

Así, las fuentes consultadas precisan que "la compañía no ha dejado de consolidar su proyecto empresarial en Córdoba. Actualmente, tenemos 28 tiendas en la provincia, de las cuales 22 ya han sido adaptadas al modelo de tienda eficiente y 16 ofrecen la nueva sección listo para comer. Seguimos trabajando en la adaptación de todas nuestras tiendas", sostienen.

La superficie comercial de Alsara en Miralbaida

Por último, Juan García, portavoz de Alsara, afirma que confían en inaugurar «muy pronto» su superficie comercial junto a la rotonda de Miralbaida, que se esperaba después del verano, pero todavía quedan algunos flecos por cerrar. La primera fase comenzará su andadura con un supermercado y los negocios de cafetería, librería, lotería, estética y peluquería. En total, suman 2.000 metros cuadrados que se completarán con la zona de aparcamientos. Este proyecto generará entre 40 y 50 puestos de trabajo.

Juan García ha indicado que todavía no disponen de la licencia de obras para acometer la segunda fase, por lo que no pueden adelantar una fecha de inicio de los trabajos. Este edificio, de unos 600 metros cuadrados, contará con una farmacia y dos o tres locales más para los que todavía no se ha definido el uso.

Aldi, en el futuro

En cuanto a las expectativas de otras cadenas de alimentación, Aldi afirma que "sigue invirtiendo y trabajando en su plan de expansión para seguir creciendo de manera sostenible en Córdoba y Andalucía". No obstante, por el momento esta firma no prevé nuevas inauguraciones en la provincia.

Aldi tiene cinco establecimientos en Córdoba, cuatro en la capital y uno en la localidad de Lucena. De hecho, fue el pasado marzo cuando inauguró su cuarta tienda en la capital, ubicada en el polígono de Pedroches, que tiene una sala de ventas de más de 1.000 metros cuadrados.