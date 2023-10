La cifra de viviendas proyectadas en Córdoba durante los nueves primeros meses del año se ha incrementado en comparación con el mismo periodo de 2022, pese a circunstancias como la subida de los tipos de interés, que dificulta el acceso a la financiación, y la inflación, que encarece suministros y materiales. La información del Colegio Oficial de Arquitectos de Córdoba indica que se han visado 688 pisos hasta septiembre y este dato representa un crecimiento del 16% en tasa anual.

En cuanto a la tipología de los inmuebles que se construirán en los próximos meses en la provincia, la estadística señala que 605 podrán ser adquiridos en régimen libre y 83 serán de protección oficial.

El 81% de estos inmuebles se levantarán en la capital, donde se han proyectado un total de 555. Los pisos de protección referidos más arriba se ubicarán en la ciudad de Córdoba y a estos se sumarán otros 472 en régimen libre. En este municipio, la cifra de viviendas visadas ha crecido un 30% hasta septiembre, por lo que su aumento casi ha duplicado el contabilizado a nivel provincial.

En cuanto a lo ocurrido en el tercer trimestre del año, el Colegio de Arquitectos ha visado 178 viviendas en la provincia y estas son un 40% menos que en los meses de julio y septiembre del año pasado (en agosto no hay actividad). La mayor parte de estos inmuebles, 165, son de régimen libre y 13 serán pisos de protección oficial.

De esta forma, el año 2023 ha comenzado con una actividad destacada, al registrar 409 viviendas visadas en el primer trimestre, pero entre los meses de abril y junio el número bajó a 101. Este verano se ha incrementado hasta los 178 inmuebles proyectados.

En esta línea, hay que recordar que los proyectos de construcción de viviendas requieren varios años para materializarse y, pese a las dificultades económicas actuales, la obra nueva ha gozado de buena salud en los últimos años en Córdoba. Además, desde el sector financiero apuntan que los tipos de interés bajarán en 2024.

El colegio cumple su previsión de actividad

El decano del Coaco, Juan Eusebio Benito, afirma que, «dentro de la crisis, la previsión de ingresos por visados que tenía el colegio para 2023 se esta cumpliendo e incluso vamos un 3% por encima de lo esperado. Hasta que no se cierre el año no se debe llegar a conclusiones, pero a fecha de hoy, haciendo una media de los tres trimestres, se están cumpliendo las previsiones». Por tanto, «el balance sería moderadamente positivo, pese a las circunstancias económicas. También es verdad que las previsiones pensaban en el momento que estamos, fueron realistas y no ambiciosas», admite.

Los visados son el trámite que certifica que el técnico que redacta el proyecto está capacitado profesionalmente, que es arquitecto, y que contiene toda la documentación necesaria para desarrollarse.

El decano de los arquitectos admite la dificultad de realizar previsiones sobre la evolución del sector de la construcción en los próximos meses, aunque confía en que «se mantenga el ascenso registrado en el tercer trimestre e incluso que mejore algo».