Personal y representantes de CCOO de Córdoba se han concentrado este viernes a las puertas de la sede del sindicato con motivo de la Jornada Mundial por el Trabajo Decente que se conmemora mañana sábado, 7 de octubre, bajo el lema Justicia salarial e igualdad.

Según informa una nota del sindicato, el secretario de Acción Sindical de CCOO de Córdoba, Aurelio Martín, dio lectura a un manifiesto en el que remarca que “para conseguir trabajos decentes necesitamos empleos dignos y con derechos, tener oportunidades y protección social. Y para ello, el diálogo social y la negociación colectiva han de ser las herramientas que nos lleven hasta ahí”.

“Erradicar la siniestralidad laboral y acometer unas subidas salariales acordes a las subidas de precios son fundamentales para, primero, garantizar un trabajo seguro y saludable y, segundo, para que las personas trabajadoras no sean las que vuelvan a pagar las consecuencias de una situación que no han provocado”, indica el documento quien recuerda que “cada día, miles de familias trabajadoras se suman a la pobreza y eso no es tolerable en una sociedad que debería garantizar unas condiciones laborales dignas”.

Por ello, CCOO exige “responsabilidad a las organizaciones empresariales, responsabilidad ante los procesos de diálogo social y de negociación colectiva, y que entiendan que es urgente que se produzcan subidas salariales justas y suficientes”, dijo Martín.

"La precariedad solo trae pobreza y siniestralidad"

Además, el manifiesto hace hincapié en que “necesitamos un Gobierno que escuche a los trabajadores y trabajadoras, que promuevan el desarrollo y sobre todo la industrialización porque no podemos vivir solamente de un sector tan precario como es el de servicios. Necesitamos empleo, empleo con buenas condiciones, porque

“Por eso reivindicamos no volver a la austeridad, salarios dignos y medidas contra la siniestralidad, pero no solo para las personas trabajadoras por cuenta ajena, también para las y los autónomos, que sufren unas condiciones laborales nefastas”, dijo el responsable sindical para quien “mermar la capacidad adquisitiva de las personas trabajadoras resiente el consumo, porque la ciudadanía empieza a prescindir de lo prescindible; y si se reduce el consumo hace falta menos producción y, como consecuencia, menos empleo. Córdoba, que se sustenta precisamente en el sector servicios se vería nuevamente gravemente afectada. Por ello, es necesario apostar de verdad por políticas que ayuden a cambiar este modelo productivo por otro más industrializado y menos precario”.

Por último, en este 7 de octubre CCOO reclama igualdad. “Un trabajo decente ha de ser necesariamente un trabajo igualitario alejado de cualquier tipo de discriminación. Combatir el techo de cristal, el suelo pegajoso, las desigualdades de género, pero también la LGTBIfobia y todos aquellos casos de acoso tanto laboral como sexual o por razón de género”, concluyó Aurelio Martín.