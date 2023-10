La Guardia Civil de Córdoba ha desarticulado un grupo criminal especializado en la comisión de estafas de alquiler de viviendas a través de Internet. Según informa la Benemérita en una nota de prensa, han sido identificadas y puestas a disposición de la autoridad judicial un total de cinco personas, lográndose el esclarecimiento de seis hechos delictivos. Varios de los presuntos autores, eran conocidos por sus amplios antecedentes policiales.

La operación ha sido desarrollada por el Equipo @ de la Guardia Civil de Córdoba. La organización delictiva estaba integrada por cinco personas, con diferentes roles de actuación, y utilizaban diferentes medios tecnológicos y bancarios para cometer los delitos. Las ofertas de los falsos alquileres las realizaban a través de webs de anuncios.

La investigación

Las actuaciones se iniciaron en el mes de mayo de 2023, tras detectar el Equipo @ la existencia de varias denuncias formuladas en las que se exponía que los denunciantes habían sido víctimas de una estafa en el alquiler de viviendas.

Los autores ofrecían alquileres de viviendas a precios muy atractivos y una vez logrado el contacto con las víctimas a través de una aplicación de mensajería móvil llegaban a un acuerdo con ellos y les indicaban las instrucciones para la realización de un pago por adelantado, utilizando para ello en algunas ocasiones cuentas bancarias y líneas telefónicas con identidades suplantadas, con la intención de atribuirle las estafas a estas personas y dificultar la labor policial.

Tras varios meses de desarrollo de la investigación, y una vez realizado el análisis de información obtenida de las gestiones realizadas con distintas entidades financieras y de servicios tecnológicos colaboradores, se logran resultados positivos sobre las personas usuarias y titulares de los recursos utilizados, que permitió identificar a cuatro mujeres y un varón, todos ellos de nacionalidad española, tres de ellos con amplios antecedentes delictivos por delitos de estafa a través de internet, que ha sido investigados como presuntos autores de un delito de seis delitos de estafa, usurpación de identidad, blanqueo de capitales y pertenencia a grupo criminal.

Recomendaciones para evitar estafas

Desde el Equipo @ de la Guardia Civil de Córdoba se recomienda que, antes de efectuar una compra on line, cuando se inicie el proceso de búsqueda de un producto se ponga mucha atención a la oferta y tratar con desconfianza a todo aquel anuncio mal redactado, con faltas de ortografía y producto a muy bajo precio.

A la hora de hacer el pago, las principales aplicaciones de pago o de venta on line no solicitan datos personales ni bancarios, no facilitar copias de sus documentos de identidad y guardar todos los mensajes relativos a las transacciones

Además, la Guardia Civil recomienda que, en el caso de haber sido víctima de alguno de estos tipos de delitos, se presente denuncia formal de manera presencial o a través de web oficial.

Investigados y diligencias instruidas han sido puestas a disposición de la autoridad judicial.