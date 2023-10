Después de años esperando esta noticia, los familiares de represaliados de la guerra civil en Córdoba están más cerca de poder encontrar a sus familiares. La empresa UTE Themis Córdoba, que resultó adjudicataria del contrato para la exhumación, preservación y custodia de restos óseos y muestras biológicas de las fosas comunes de los cementerios de San Rafael y de Nuestra Señora de la Salud, iniciará las actuaciones en el segundo de los camposantos cordobeses en los próximos días. Además la idea de esta empresa es comenzar las actuaciones en San Rafael después de la festividad de Los Santos y los Difuntos para no entorpecer la actividad habitual durante esos días en el cementerio. En La Salud no ha hecho falta esa previsión porque el lugar donde se trabajará no afecta tanto al tránsito de los visitantes.

Rsponsables e la empresa adjudicataria y el Ayuntamiento ya han mantenido reunión con el fin de establecer los acuerdos y medidas de coordinación de la actuación con el funcionamiento diario de los cementerios en cuanto a horarios de trabajo, utilización y depósito de materiales o facilitación de planos de conducciones. Además, hay cuestiones aún por determinar, como es el lugar de depósito de los restos que se vayan encontrando según sean conceptuados como enterramientos violentos o normalizados. Reunión con famililares de víctimas En los próximos días, el Ayuntamiento se reunirá con la Plataforma Comisión de la Verdad y con la coordinadora andaluza de la memoria para informarles de las actuaciones a realizar. Asimismo se convocará una comisión de seguimiento del convenio firmado por los cuatro administraciones para analizar el estado y seguimiento de las mismas. Asociaciones como Dejadnos Llorar han soliitado la creación de una oficina permanente para atención a los familiares que también estña en estudio. La firma de contrato para esta importante intervención se llevó a cabo en el Ayuntamiento de Córdoba hace medio mes, pero es ahora cuando comienzan los trabajos físicos. Durante estas semanas, la UTE Themis Córdoba ha llevado a cabo tareas de documentación e investigación previas a las exhumaciones. Las exhumaciones de los cementerios de Córdoba podrán comenzar en octubre El Ayuntamiento formalizó este contrato con la UTE Themis Córdoba (solo dos empresas aspiraban a lograr la licitación) por un importe de 1.362.782 euros y contempla dos lotes. El primero de ellos, con un presupuesto de 1.209.724,58 euros, se refiere a los trabajos previstos en la zona alta–San Plácido, Virgen de los Dolores y cuadro número cuatro del cementerio de Nuestra Señora de la Salud de Córdoba, mientras que el lote dos, con un importe de 153.058,95 euros, se centra en la fosa común de la zona ajardinada zona 6 de San Rafael. Hasta el 31 de diciciembre del 2025 El plazo de duración del contrato se prolonga hasta el 31 de diciembre de 2025 y con él se da cumplimiento al convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de Córdoba, el Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, la Consejería de Cultura y Patrimonio Histórico de la Junta de Andalucía y la Diputación de Córdoba para la exhumación e identificación de represaliados del franquismo en las fosas comunes de los cementerios municipales de San Rafael y de Nuestra Señora de la Salud. Este es el segundo contrato para las exhumaciones que ha sacado el Ayuntamiento de Córdoba, después de que la denuncia de una de las empresas aspirantes provocase que el Tribunal de Recursos Contractuales del Consistorio tumbara el primer pliego. Esa circunstancia provocó un nuevo retraso que se sumó a los meses de espera que los familiares de represaliados del franquismo llevaban ya esperando para ver materializado este contrato.