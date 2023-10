Colegios e institutos de Córdoba prohíben el móvil para evitar la conflictividad

La mayoría de colegios e institutos de Córdoba prohíbe desde hace años el uso del teléfono móvil por parte del alumnado durante el horario lectivo de los centros, a pesar de que en Andalucía no existe una normativa específica que regule este aspecto, como sí ocurre en Castilla La Mancha, Madrid y Galicia o en países como Francia. Fuentes de la Delegación de Desarrollo Educativo indican que en Andalucía cada colegio e instituto, dentro de su Reglamento de Organización y Funcionamiento (ROF), incluye el protocolo de uso de dispositivos móviles.

Directores de colegios e institutos consultados por este diario señalan que este protocolo suele recoger que no está permitido por parte del alumnado usar el teléfono móvil dentro del centro educativo para fines no lectivos, por lo que en consonancia se insta a estos estudiantes a que vayan a clase sin celular, ya que ni podrán emplearlo en clase, ni en el recreo. Sin embargo, estos directores apuntan que no pocos estudiantes, a pesar de la restricción, siguen llevando el móvil al colegio e instituto. Muchos de estos alumnos tienen apagado el móvil toda o casi toda la mañana, pero otros se arriesgan a tenerlo encendido, con el riesgo de que les sea requisado el dispositivo y de quedarse sin el aparato hasta que se avise para que lo recoja un familiar o tutor.

Expulsión

Además, el alumnado se expone a ser expulsado durante uno o más días de clase si en más de una ocasión incumple la prohibición de emplear el móvil en clase. Los días de expulsión se incrementan conforme más grave sea el uso que haya hecho el estudiantado del móvil. Por ejemplo, si se realiza una grabación de cualquier miembro de la comunidad educativa que falte el respeto o la intimidad, la expulsión puede ser de hasta diez días.

El director del colegio público Concepción Arenal y presidente de Asadipre, Rafael Luque, resalta que para el aprendizaje de las competencias digitales no es necesario el móvil, ya que los centros cuentan con ordenadores que la Junta ha facilitado desde la pandemia. Según Luque, en los últimos años se aprecia un descenso en la edad media del alumno que usa móvil, pues algunos lo tienen desde tercero de Primaria como regalo de Primera Comunión. El presidente de Asadipre, aunque reconoce que la tecnología hay que saber emplearla dentro de una sociedad digital como la actual, como medida preventiva para evitar posibles conflictos derivados de un mal uso del móvil, en las tutorías de inicio de curso de colegios e institutos ya se expone a las familias que estos dispositivos no están permitidos en clase. Como excepción, se permiten los móviles en días y actividades concretas. O también si un alumno presenta alguna enfermedad o circunstancia que haga necesario el uso puntual del móvil, aunque el contacto no tiene por qué tenerlo el propio estudiante sino que puede recaer en el profesorado, monitor de apoyo u otro personal del centro.

Las asociaciones de padres también apoyan la prohibición de los móviles. La presidenta de la FAPA concertada, María Luisa Lucena, remarca que los móviles interfieren el desarrollo adecuado de la clase, por lo que respalda las sanciones que determinen los centros cuando haya un mal uso. «Las familias seguiremos colaborando con la Policía Nacional y Guardia Civil, dentro del Plan Director para la Convivencia y Mejora de la Seguridad en los Centros Educativos y sus Entornos, para que se reduzcan o desaparezcan los hechos inadecuados que puedan derivarse de un mal uso del móvil, recordando las posibles sanciones a las que se enfrenta el alumnado y los propios padres, como responsables civiles subsidiarios», añade.

Equilibrio

En esta misma línea, el secretario de FAPA Ágora, Juan García, argumenta que debe combinarse el aprendizaje y la comunicación con alumnos y familias mediante las nuevas tecnologías con un uso adecuado de los móviles, poniendo como ejemplo positivo la herramienta Ipasen, aunque expresa que hay que delimitar desde el inicio del curso de forma clara cuáles son las normas de empleo de estos dispositivos, para que no haya un uso inadecuado y fijar y acatar también las posibles sanciones en caso de mal uso.